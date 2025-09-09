योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब ‘विंध्याचल धाम’ नाम से जाना जाएगा विंध्याचल रेलवे स्टेशन

मिर्जापुर : योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए विंध्याचल रेलवे स्टेशन (Vindhyachal Railway Station) के नाम को बदल दिया है। अब ये रेलवे स्टेशन विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन (Vindhyachal Dham Railway Station) के नाम से जाना जाएगा। सूबे की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) ने प्रदेश सरकार के अनुरोध पर नाम बदलने को मंजूरी दे दी। प्रमुख सचिव अजय चौहान (Chief Secretary Ajay Chauhan) ने बताया कि डीएम पवन कुमार गंगवार (DM Pawan Kumar Gangwar) को इस आशय का पत्र भेजा है। विंध्याचल स्टेशन (Vindhyachal Station) का नाम परिवर्तित कर दिए जाने से विंध्य पंडा समाज (Vindhya Panda Society) के पदाधिकारियों के साथ ही जिले के अन्य लोगों ने भी प्रदेश सरकार व राज्यपाल के प्रति आभार जताया है।

बताते चलें कि विंध्याचल स्टेशन (Vindhyachal Station) का नाम बदल कर विंध्यधाम रेलवे स्टेशन (Vindhyadham Railway Station) किए जाने की लंबे अर्से से विंध्याचल और मिर्जापुर जिले के लोग कर रहे थे। भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्र (BJP MLA Ratnakar Mishra) ने स्थानीय लोगों की इन मांगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय निवासियों और जिले के लोगों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) से बात की। जिसके बाद राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने बीते 29 अगस्त को विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम विंध्यधाम रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अजय चौहान (Chief Secretary Ajay Chauhan) ने बीते सोमवार को इस आशय का पत्र डीएम पवन कुमार गंगवार (DM Pawan Kumar Gangwar) को भेजा है। साथ ही रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार व रेलवे बोर्ड को भी पत्र भेज दिया गया है।