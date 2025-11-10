योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले-तेजस्वी की बनेगी सरकार NDA सत्ता से होगा आउट

लखनऊ: बिहार चुनाव 2025 (Bihar Elections 2025) में दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए (NDA)सत्ता से बाहर हो जाएगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Rashtriya Janata Dal President Lalu Prasad Yadav) के बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की सरकार बनेगी। राजभर ने अपनी भविष्यवाणी के पीछे की वजह भी बतायी। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी ज्यादा मतदान हुआ है। तब राजद (RJD) ही सत्ता में आयी है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार चुनाव के पहले चरण में 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। तो फिर इसका मतलब साफ है कि बिहार में राजद (RJD)की सरकार बनने जा रही है।

ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि मैंने गूगल पर एक दिन देखा कि जब भी बिहार में मतदान ज्यादा हुआ है। वहां पर राजद की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि वहां बहुत घाचपेंच है। ओवैसी की पार्टी भी राजद के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर सभी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। जनता का मिजाज कोई भी नहीं भांप पा रहा है। जनता चुप है और नेता बोल रहे हैं। विदित हो कि बिहार में दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में लगभग 65 फीसदी मतदान हुआ है। मतदान का इतना बड़ा रिकॉर्ड बिहार में किसी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में अभी तक नहीं बना है। दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को होना है।

पिछले चुनाव पर निगाह डालें

वोटिंग में बढ़ोतरी के पिछले रिकॉर्ड पर निगाह डालें तो 1990 में जब पहली बार लालू यादव सत्ता में आए थे। उस समय मतदान प्रतिशत 62.04फीसदी रहा था जोकि जो 60 प्रतिशत से ज्यादा था। वहीं 1995 में भी 61.79फीसदी से ज्याद मतदान हुआ था। उस समय भी उनकी लालू यादव की सत्ता बरकरार रही। वहीं साल 2000 में मतदान प्रतिशत बढ़कर 62.57फीसदी पहुंचा। तब लालू की सत्ता में धमाकेदार वापसी हुई।