मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पूरा पावर लगाएगा: पवन सिंह

लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज बिहार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मंगलवार को भोजपुरी पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद एक बार पवन सिंह की भाजपा में वापसी हो गयी है।

इस मुलाकात की तस्वीर को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा कि, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते है। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा।

कुशवाहा और पवन सिंह के बीच नाराजगी हुई दूर

बता दें कि, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा की मौजूदगी में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के साथ यह साफ हो गया है कि कुशवाहा के मन में पवन सिंह को लेकर जो नाराजगी थी, वह दूर हो गई है।