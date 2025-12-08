खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी और मॉडल के साथ नजर आए युवराज सिंह, फैंस बोले- लगता है मायके गई हैं भाभी

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह (Legendary all-rounder Yuvraj Singh) के एक फोटोशूट ने सोशल मीडिया (Social Media) पर तहलका मचा दिया है। इसमें वह एक विदेशी महिला के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस महिला को कोई नहीं पहचान सका है। युवराज समंदर के बीच एक जहाज पर उनके साथ फोटोशूट कराया है।रहे हैं। हालांकि, इस महिला को कोई नहीं पहचान सका है। युवराज समंदर के बीच एक जहाज पर उनके साथ फोटोशूट कराया है।

युवराज और उस महिला के अलावा कई और मॉडल्स भी नजर आईं। इस फोटोशूट में युवराज समेत सभी ‘बीच वियर’ में दिखे। ग्रुप फोटोज के अलावा इसमें युवराज की एक महिला के साथ अलग से फोटोज भी दिखीं, जिससे फैंस चौंक गए। फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान उन फोटोज पर ही गया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर वह महिला है कौन…

दरअसल, युवराज के साथ जो महिला नजर आ रही हैं, वह कनाडा की टेनिस खिलाड़ी और मॉडल एनेलिया फ्रेजर हैं। अपने इंस्टाग्राम पेज पर एनेलिया ने अपनी बायो में टेनिस, स्पोर्ट्स मीडिया और एक्टर अपडेट किया हुआ है। एनेलिया पहले टेनिस खेलती थीं, लेकिन अब वह मॉडलिंग, एंकरिंग और एक्टिंग में किस्मत आजमा रही हैं।

फ्रेजर लगातार टेनिस और मॉडलिंग से जुड़े अपने खास तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर साझा करती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 44 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने युवराज के साथ एक ऐड कैंपेन के तहत फोटोशूट कराया। यह ऐड कैंपेन फाइनो टैकिला नाम की कंपनी का है, जिसके युवराज ब्रांड एंबेस्डर हैं।

एनेलिया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं। उनकी बिकनी में भी कई फोटोज हैं और अलग अलग कपड़ों में अपनी बोल्ड लुक की कई तस्वीरें साझा की हैं। उनकी ग्लैमरस लुक्स ने फैंस का खूब ध्यान खींचा है। युवराज के साथ फोटो पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उनके मजे लिए। हरभजन ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा- पाजी घर जाना है कि नहीं! इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा की हैं। अच्छे इंसान बन जाओ अब देखना है कि युवराज इसका क्या जवाब देते हैं।

फैंस भी इन तस्वीरों पर युवराज पर चुटकी ले रहे हैं। एक ने लिखा- ये किस लाइन में आ गए हो सर। वहीं, दूसरे ने युवराज की पत्नी हेजल कीच को टैग करते हुए लिखा- देखो भाभी जी। एक और यूजर ने लिखा- लगता है भाभी मायके गई हैं। चौथे यूजर ने लिखा- किंग ऑफ गुड टाइम्स।