Bigboss19 : बिगबॉस से निकलते ही कुनिका सदानंद पर भड़के जीशान कादरी , बोले ‘टॉक्सिक’; मैं नहीं मिलना चाहूंगा उनसे…

जब से जीशान कादरी ‘बिग बॉस’ के घर से बाहर हुए हैं तब से शो के कई राज खोले हैं।शो से निकालने के बाद जीशान कुछ एपिसोड्स देख लिए हैं अब वो कई चीज़ पर खुलकर बोलते नज़र आ रहे हैं । जीशान कादरी के घर में सबके साथ रिश्ते कैसे थे, वो तो सभी ने देखा है। कुनिका सदानंद से जीशान की बिलकुल भी नहीं बनती थी। अब शो से आउट होने के बाद भी जीशान कुनिका के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अब जीशान ने कुनिका को टॉक्सिक का टैग दे दिया है। इसके साथ ही जीशान ने कुनिका पर अब पर्सनल अटैक भी किया है।

मरा थोड़ी है…’- कुनिका

बता दें की जब जीशान शो से बाहर हुए तो तो उनके दोस्त एपिसोड में रोते हुए नजर आए थे। उस दौरान कुनिका ने एक बेहद ही इंसेंसिटिव कमेंट किया था. नीलम गिरी जब जीशान के ‘बिग बॉस 19’ से बाहर होने पर रोईं तो उन्हें कुनिका ने कहा था, ‘अरे इतना क्या रो रही है मरा थोड़ी है… घर के ही तो बाहर गया है.’ अब जीशान से कुनिका के इस बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा, ‘नफरत नहीं है, वो हैं ही ऐसी. उनके बाहर रिलेशन्स कैसे रहे हैं? पता लगाओ. मेरे बाहर रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं? पता लगाओ. इंसान होता ही ऐसा है टॉक्सिक.’

कुनिका से मिलना तक नहीं चाहते जीशान

जीशान कादरी ने आगे कहा, ‘अगर आप मुझसे पूछोगे कि घर से निकलने के बाद आप किससे नहीं मिलना चाहोगे?- कुनिका. मैं नहीं मिलना चाहूंगा उनसे. बहुत बड़ी आर्टिस्ट होंगी, बेटा उनका बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर होगा, बहुत बड़ा परिवार होगा. मुझे क्या लेना-देना यार? तुम इंसान ही सही नहीं हो.’ इसके अलावा जीशान पर एक आरोप भी लगा था कि वो स्ट्रॉन्ग औरतों को पसंद नहीं करते। इस जीशान ने कहा चिल्लाने से कोई स्ट्रॉंग नहीं हो जाता है ।

कुनिका के डबल स्टैंडर्ड पर भड़के जीशान

जीशान कादरी ने कहा, ‘मिलो मेरी मां और दो बहनों से, वो बताएंगी कि स्ट्रॉन्ग वुमन क्या होता है. मैंने सीधा बोला था कि स्ट्रॉन्ग वुमन और झूठी वुमन में फर्क होता है। आप मेरी फिल्म ‘वासेपुर’ देखना, मेरी फैमिली को देखना, मैं 3 औरतों के साथ ही बड़ा हुआ हूं. मेरी फिल्मों में औरतें भी पिस्टल टांग देती हैं. मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग वुमन क्या होता है। जेंडर पर आना, ये कुनिका जी का हमेशा से चला है। बहुत ही डबल स्टैंडर्ड हैं वो. वुमन एम्पावरमेंट की बात करेंगी, फिर बोलेंगी तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती, तो तुम्हें संस्कार नहीं है।