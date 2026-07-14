ज़ेलियो ई-मोबिलिटी ने दक्षिण भारत में कोयंबटूर में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की

हरियाणा : इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की तेजी से उभरती निर्माता कंपनी ज़ेलियो ई-मोबिलिटी, जिसने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपनी विकास दर को दोगुना किया है। दक्षिण भारत में अपनी रणनीतिक विस्तार योजना के तहत तमिलनाडु के कोयंबटूर में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के संचालन की घोषणा की है।

कोयंबटूर के त्रिची रोड, नागियान थोट्टम, लक्ष्मी नगर कन्नमपालयम में स्थित यह नई सुविधा लगभग 39,000 वर्गफुट में फैली हुई है। यहां इलेक्ट्रिक स्कूटरों की असेंबली, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और अन्य संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस फैसिलिटी का संचालन आज से शुरू हो गया है और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण महाराष्ट्र के बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

कोयंबटूर फैसिलिटी की स्थापित उत्पादन एवं असेंबली क्षमता 60,000 यूनिट प्रति वर्ष है। शुरुआती चरण में यहां प्रतिवर्ष लगभग 24,000 से 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का निर्माण और असेंबली किए जाने की उम्मीद है। बाजार की मांग और परिचालन क्षमता बढ़ने के साथ उत्पादन में भी क्रमिक वृद्धि की जाएगी।

अगले 12 से 24 महीनों में यह नई फैसिलिटी दक्षिण भारत में ज़ेलियो ई-मोबिलिटी की वृद्धि को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे डीलर नेटवर्क का विस्तार, आफ्टर-सेल्स सर्विस में सुधार और सप्लाई चेन की दक्षता बढ़ेगी। साथ ही यह संयंत्र कंपनी के राजस्व, लाभप्रदता और क्षेत्रीय बाजार हिस्सेदारी में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वर्तमान में इस फैसिलिटी में 30 प्रत्यक्ष कर्मचारी कार्यरत हैं। यह संयंत्र कंपनी की इस वित्तीय वर्ष में 500 से अधिक कर्मचारियों का लक्ष्य हासिल करने की योजना का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। आने वाले महीनों में यहां 100 से अधिक नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। लगभग 1 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से स्थापित इस संयंत्र में ज़ेलियो ई-मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक दोपहिया मॉडलों का निर्माण और असेंबली की जाएगी। नए मॉडलों की जानकारी कंपनी बाद में साझा करेगी।

इस अवसर पर ज़ेलियो ई-मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कुणाल आर्य ने कहा कि कोयंबटूर फैसिलिटी का शुभारंभ ज़ेलियो ई-मोबिलिटी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दक्षिण भारत देश के सबसे संभावनाशील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाजारों में से एक है और यह विस्तार हमें ग्राहकों, डीलरों और व्यावसायिक साझेदारों को अधिक तेज़ और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। यह सुविधा हमारी अगली विकास यात्रा को गति देने, सप्लाई चेन को और अधिक मजबूत बनाने तथा पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त करेगी। ज़ेलियो ई-मोबिलिटी का मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क पहले से ही हरियाणा के लाडवा स्थित 2,63,450 वर्गफुट के संयंत्र, हरियाणा के पाटन स्थित 2,52,301 वर्गफुट के संयंत्र तथा ओडिशा के कटक स्थित लगभग 30,500 वर्गफुट के संयंत्र के साथ संचालित हो रहा है। ये सभी संयंत्र उत्पादन, असेंबली और क्षेत्रीय संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

कोयंबटूर फैसिलिटी शुरू होने से पहले कंपनी की कुल स्थापित वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 1,80,000 यूनिट थी। अब इस नई फैसिलिटी से 60,000 यूनिट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ने के बाद कंपनी की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता बढ़कर 2,40,000 यूनिट प्रति वर्ष हो गई है, जो लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

कोयंबटूर फैसिलिटी में भी कंपनी के अन्य संयंत्रों की तरह समान मैन्युफैक्चरिंग मानकों, प्रक्रियाओं और गुणवत्ता प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। फिलहाल कंपनी का मुख्य ध्यान इस संयंत्र को पूर्ण उत्पादन क्षमता तक पहुंचाने पर है। भविष्य में तकनीकी उन्नयन और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) से जुड़ी नई पहल की घोषणा अलग से की जाएगी।

यह विस्तार ज़ेलियो ई-मोबिलिटी की मजबूत कारोबारी वृद्धि के बीच किया गया है। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2025–26 में 81.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹313.68 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले चार वर्षों में कंपनी ने 121 प्रतिशत का राजस्व सीएजीआर (CAGR) दर्ज किया है। स्थापना के बाद से ही लाभ में रहने वाली कंपनी ने अक्टूबर 2025 में सफल बीएसई एसएमई लिस्टिंग के जरिए ₹78.34 करोड़ जुटाए थे। वर्तमान में कंपनी 25 से अधिक राज्यों में 400 से अधिक डीलरशिप के साथ अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है और वित्त वर्ष 2026–27 तक 550 से अधिक डीलरशिप स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।