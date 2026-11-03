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दिवाली पर Zomato से होगी जबरदस्त ‘मेहमान नवाजी’! ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ने लॉन्च किया नया फीचर

Zomato Host Mode : आगामी दिवाली त्योहार से पहले, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो ने भारत में होस्ट मोड नाम का नया फीचर रोलआउट किया है। ये फीचर मेहमानों को मेनू की कीमतें देखे बिना खाना ऑर्डर करने की अनुमति देती है। ऐप ने एक लिंक्डइन की सुझाव पर ये नया बदलाव किया है। 

By Abhimanyu 
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Zomato Host Mode : आगामी दिवाली त्योहार से पहले, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो ने भारत में होस्ट मोड नाम का नया फीचर रोलआउट किया है। ये फीचर मेहमानों को मेनू की कीमतें देखे बिना खाना ऑर्डर करने की अनुमति देती है। ऐप ने एक लिंक्डइन की सुझाव पर ये नया बदलाव किया है।

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दरअसल, एक लिंक्डइन उपयोगकर्ता ने हाल ही में सुझाव दिया था कि ज़ोमैटो के पास एक “मेहमान मोड” होना चाहिए जो कीमतों को गायब कर देता है जिससे फोन को बिना किसी असुविधा के मेजबान द्वारा पास किया जा सके, जिससे मेहमान आसानी से ऑर्डर कर सकें। इस सुझाव ने ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल का ध्यान खींचा था और उन्होंने जल्द ही इस सुविधा को शुरू करने का वादा किया।

अब ज़ोमैटो ने भारत में प्लेटफ़ॉर्म पर एक ‘होस्ट मोड’ शुरू कर दिया है। ये फीचर फूड आइटम चुनते समय प्राइस डिटेल्स को छिपाकर, यह सुविधा एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करते समय लागत-संबंधी झिझक को खत्म करने का प्रयास करती है।

होस्ट मोड कैसे काम करता है?

1- होम स्क्रीन हेडर पर मौजूद “होस्ट मोड” चिप के माध्यम से, सीधे रेस्तरां के मेनू पेज पर, या प्रोफ़ाइल> आपकी प्राथमिकताओं के तहत होस्ट मोड सुविधा को सक्षम करें।

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2- उपयोगकर्ता “होस्ट मोड पर स्विच करें” टैप करके चयन की पुष्टि करता है।

3- आइटम की कीमतें, कुल संख्या और बिल अनुमान रेस्तरां लिस्टिंग, डिश विवरण और शॉपिंग कार्ट से हटा दिए जाते हैं। एक संकेत पुष्टि करता है: “सभी कीमतें होस्ट मोड में छिपी हुई हैं।”

4- मेहमान मूल्य दृश्यता के बिना साझा कार्ट में आइटम ब्राउज़ करने और जोड़ने के लिए फ़ोन को इधर-उधर कर सकते हैं।

5- ऑर्डर को अंतिम रूप देने के लिए, होस्ट “बिल की समीक्षा करने के लिए होस्ट मोड से बाहर निकलें” का चयन करता है। ऑर्डर देने से पहले ऐप को पूर्ण आइटम मूल्य निर्धारण, लागू छूट, डिलीवरी शुल्क और अंतिम देय राशि प्रकट करने के लिए डिवाइस प्रमाणीकरण (जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या चेहरे की पहचान) की आवश्यकता होगी।

6- अगर ‘होस्ट मोड’ सुविधा आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो ज़ोमैटो ऐप को अपडेट करने का प्रयास करें।

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