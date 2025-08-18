सिर्फ 10 सेकेंड में 16 लाख रुपये की कमाई, IND vs PAK मैच में ब्रॉडकास्टर्स पर होगी पैसों की बरसात

  1. हिन्दी समाचार
Asia Cup 2025 Advertising Inventory Rate: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को खेलने उतरेगी। इस हाई-वोल्टेज मैच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खचाखच भरे रहने की उम्मीद है। ऐसे में आयोजकों से लेकर ब्रॉडकास्टर्स तक, हर कोई मोटी कमाई करने वाला है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आयी है, जिसमें कहा गया है कि एशिया कप में भारत के मैचों में विज्ञापन इन्वेंटरी की कीमत 10 सेकंड के स्लॉट के लिए 14-16 लाख रुपये रखी गई है।

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारत के एशिया कप 2025 मैचों के लिए विज्ञापन इन्वेंटरी की कीमत 10 सेकंड के स्लॉट के लिए 14-16 लाख रुपये रखी गई है। बता दें कि भारत में एशिया कप 2025 के लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने मैच के दौरान विज्ञापनों के एड कार्ड रेट जारी किया है। विज्ञापनों के एड कार्ड रेट के अनुसार, भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान टीवी पर 10 सेकंड का विज्ञापन 16 लाख रुपये का होगा।

एशिया कप 2025 के लिए टीवी पर एड का पैकेज पर नजर डालें तो को-प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप के लिए 18 करोड़ रुपये और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप के लिए 13 करोड़ रुपये का पैकेज है। वहीं, स्पॉट-बाय पैकेज (सभी भारत और गैर-भारत मैच) के लिए 16 लाख रुपये प्रति 10 सेकंड या 4.48 करोड़ रुपये है। सोनी LIV पर डिजिटल डील्स की बात करें तो को-प्रेजेंटिंग और हाइलाइट्स पार्टनर के लिए 30 करोड़ रुपये (प्रत्येक के लिए) और को-पावर्ड-बाय पैकेज के लिए 18 करोड़ रुपये है। सभी डिजिटल विज्ञापनों का 30% भारत मैचों के लिए आरक्षित है।

विज्ञापन दरें फॉर्मेट के अनुसार, प्री-रोल्स के लिए 275 रुपये प्रति 10 सेकंड (भारत मैचों के लिए 500 रुपये; भारत-पाकिस्तान के लिए 750 रुपये), मिड-रोल्स के लिए 225 रुपये (भारत मैचों के लिए 400 रुपये; भारत-पाकिस्तान के लिए 600 रुपये) और कनेक्टेड टीवी विज्ञापन के लिए 450 रुपये (भारत मैचों के लिए 800 रुपये; भारत-पाकिस्तान के लिए 1,200 रुपये) है।

