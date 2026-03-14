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2026 Kia Sonet 2026 :  किआ सोनेट लॉन्च ,  जानें कलर ऑप्शन और कीमत

किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet के MY26 मॉडल को कई अपडेट्स के साथ बाजार में पेश किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

2026 Kia Sonet 2026 : किआ इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Kia Sonet के MY26 मॉडल को कई अपडेट्स के साथ बाजार में पेश किया है। Kia Sonet सब-4 मीटर SUV को नए टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल वेरिएंट्स के साथ अपडेट किया गया है, जिससे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प अब कहीं ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा, Sonet में अब एक नया Magma Red कलर ऑप्शन भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि अब Sonet का ऑटोमैटिक वेरिएंट 10 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हो गया है, जिससे बजट में ऑटोमैटिक SUV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बन गया है।

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कीमत
डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआती कीमत करीब 9.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
टर्बो पेट्रोल DCT ऑटोमैटिक वेरिएंट करीब 9.9 लाख रुपये से शुरू होता है।
यानी अब 10 लाख रुपये से कम कीमत में ऑटोमैटिक SUV खरीदने का ऑप्शन भी ग्राहकों को मिल जाएगा।
इंजन
Sonet के 1.5-लीटर डीजल इंजन में अब 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है। यह इंजन 116 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

ऑटोमैटिक ऑप्शन
अब यह ऑटोमैटिक ऑप्शन HTE(O) वेरिएंट से शुरू होता है, जिसकी कीमत लगभग 9.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसके अलावा HTK(O), HTK+ और HTK+(O) जैसे वेरिएंट्स में भी यह कॉम्बिनेशन उपलब्ध होगा। पहले डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट सिर्फ हाई वेरिएंट्स में ही मिलता था, लेकिन अब इसे ज्यादा किफायती बना दिया गया है।

माइलेज
कंपनी के मुताबिक, डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट का ARAI माइलेज 18.6 kmpl है, जबकि डीजल मैनुअल वेरिएंट लगभग 22.3 kmpl का माइलेज देता है।

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