  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. ‘4 जून ने सब कुछ बदल दिया…’ RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

‘4 जून ने सब कुछ बदल दिया…’ RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

Chinnaswamy Stadium Stampede: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के जिम्मेदारों में शामिल आरसीबी ने करीब तीन महीने के बाद भगदड़ पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से खामोशी ही हमारी जगह बनाने का तरीका बन गई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Chinnaswamy Stadium Stampede: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के जिम्मेदारों में शामिल आरसीबी ने करीब तीन महीने के बाद भगदड़ पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से खामोशी ही हमारी जगह बनाने का तरीका बन गई है।

पढ़ें :- क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे अपनी नई कार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यहां आखिरी बार पोस्ट किए हुए लगभग तीन महीने हो गए हैं। यह खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी। यह शोक था। यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी थी जिनका आपने सबसे ज़्यादा आनंद लिया था। लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से खामोशी ही हमारी जगह बनाने का तरीका बन गई है। उस खामोशी में, हम शोक मना रहे हैं। सुन रहे हैं। सीख रहे हैं। और धीरे-धीरे, हमने सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया से बढ़कर कुछ बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा जिस पर हम सचमुच विश्वास करते हैं।”

फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा, “इस तरह आरसीबी केयर्स अस्तित्व में आया। यह हमारे प्रशंसकों का सम्मान करने, उन्हें ठीक करने और उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत से विकसित हुआ। हमारे समुदाय और प्रशंसकों द्वारा गढ़ा गया सार्थक कार्रवाई का एक मंच। हम आज इस जगह पर वापस आ रहे हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के साथ। बांटने के लिए। आपके साथ खड़े होने के लिए। आगे बढ़ने के लिए, साथ मिलकर, कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए। आरसीबी केयर्स। और हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। अधिक जानकारी जल्द ही।”

पढ़ें :- अब यश दयाल ने युवती के खिलाफ दर्ज करवायी FIR, क्रिकेटर ने लगाए कई गंभीर आरोप
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को...

R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा, जाते-जाते गिनवा दिए लीग से संन्यास के फायदे

R Ashwin IPL Retirement: रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को कहा अलविदा, जाते-जाते...

एमसीएक्स और आईपीएल से मेरा कोई लेना देना नहीं, पैसे के लेनदेन का है विवाद, पहले भी लगाए थे आरोप जांच में निर्दोष साबित हुआ था

एमसीएक्स और आईपीएल से मेरा कोई लेना देना नहीं, पैसे के लेनदेन...

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराएंगे बयान

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े...

क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे अपनी नई कार

क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे...

बेंगलुरु में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी

बेंगलुरु में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, कर्नाटक सरकार...