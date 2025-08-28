'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

Chinnaswamy Stadium Stampede: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के जिम्मेदारों में शामिल आरसीबी ने करीब तीन महीने के बाद भगदड़ पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से खामोशी ही हमारी जगह बनाने का तरीका बन गई है।
Chinnaswamy Stadium Stampede: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के जिम्मेदारों में शामिल आरसीबी ने करीब तीन महीने के बाद भगदड़ पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से खामोशी ही हमारी जगह बनाने का तरीका बन गई है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यहां आखिरी बार पोस्ट किए हुए लगभग तीन महीने हो गए हैं। यह खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी। यह शोक था। यह जगह कभी ऊर्जा, यादों और उन पलों से भरी थी जिनका आपने सबसे ज़्यादा आनंद लिया था। लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन ने हमारा दिल तोड़ दिया, और तब से खामोशी ही हमारी जगह बनाने का तरीका बन गई है। उस खामोशी में, हम शोक मना रहे हैं। सुन रहे हैं। सीख रहे हैं। और धीरे-धीरे, हमने सिर्फ़ एक प्रतिक्रिया से बढ़कर कुछ बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा जिस पर हम सचमुच विश्वास करते हैं।”
फ्रेंचाइजी ने आगे लिखा, “इस तरह आरसीबी केयर्स अस्तित्व में आया। यह हमारे प्रशंसकों का सम्मान करने, उन्हें ठीक करने और उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत से विकसित हुआ। हमारे समुदाय और प्रशंसकों द्वारा गढ़ा गया सार्थक कार्रवाई का एक मंच। हम आज इस जगह पर वापस आ रहे हैं, जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के साथ। बांटने के लिए। आपके साथ खड़े होने के लिए। आगे बढ़ने के लिए, साथ मिलकर, कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए। आरसीबी केयर्स। और हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। अधिक जानकारी जल्द ही।”
Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you!
𝗜𝘁’𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲.
पढ़ें :- विराट कोहली को कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में घसीटा! जांच रिपोर्ट में RCB को ठहराया जिम्मेदार
The Silence wasn’t Absence. It was Grief.
This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025