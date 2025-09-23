71st National Film Awards : मोहनलाल को ‘दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड’ ,शाहरुख खान और विक्रांत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व रानी मुखर्जी को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

नई दिल्ली: सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) , अभिनेत्री रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) और विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह (71st National Film Awards) के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को ‘जवान’ और विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) को ’12वीं फेल’ के लिए संयुक्त रूप से दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) को ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ के लिए दिया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। यह अवॉर्ड साल 2023 में रिलीज हुई फिल्मों, शॉर्ट फिल्म और अन्य कई कैटेगरी में मिल रहा है। बता दें, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त को की गई थी। सुपरस्टार शाहरुख खान को उनकी फिल्म ‘जवान’ के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई थी। उनके साथ विक्रांत मैसी को ’12वीं फेल’ के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला।

विधु विनोद चोपड़ा की ’12वीं फेल’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला, जबकि ऑफबीट कॉमेडी ‘कटहल – ए जैकफ्रूट मिस्ट्री’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। रानी मुखर्जी को भी ‘मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2025 विजेताओं की सूची कुछ इस तरह हैं। इनका ऐलान 1 अगस्त को कर दिया गया था।

मेन कैटेरगरी

बेस्ट हिंदी फिल्म – कटहल: ए जैकफ्रूट

मिस्ट्री सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म – 12वीं फेल

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री – रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)

दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड – मोहनलाल

सर्वश्रेष्ठ निर्देशन – द केरला स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म – रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

क्षेत्रीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्में

बेस्ट तेलुगु फिल्म – भगवंत केशरी

बेस्ट गुजराती फिल्म – वश बेस्ट

तमिल फिल्म – पार्किंग बेस्ट

कन्नड़ फिल्म – द रे ऑफ होप

तकनीकी और अन्य कैटेगरीज

सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका – शिल्पा राव (छैंया-छैंया, जवान)

सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक – प्रेमिष्ठुन्ना (बेबी, तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी – द केरल स्टोरी

सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी – रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)

सर्वश्रेष्ठ मेकअप और कॉस्ट्यूम डिजाइन – सैम बहादुर

विशेष उल्लेख – एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर – एम.आर. राधाकृष्णन)

सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन – एनिमल (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक – उत्पल दत्ता (असम)

सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन – हनुमान मैन (तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ गीतकार – बलगम (द ग्रुप) (तेलुगु)

नॉन-फीचर फिल्म कैटेगरी

सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक – उत्पल दत्ता

सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री – गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन

सर्वश्रेष्ठ पटकथा – सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म – नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेजेस (ओड़िया)

सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन – द फर्स्ट फिल्म (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ संपादन – मूवी फोकस (अंग्रेजी)