83rd Golden Globes Awards 2026 : गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड प्रेजेंट करेंगी प्रियंका चोपड़ा, जानिए कब और कहां देख सकेंगे समारोह?

लास एंजिल्स (Los Angeles) में रविवार 11 जनवरी को होने वाले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) में अब अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Actress Priyanka Chopra) प्रेजेंटेटर्स में शामिल हो गई हैं। इस बात की जानकारी आयोजकों की ओर से दी गई। जिसके बाद जाहिर है कि प्रियंका भी इस अवॉर्ड फंक्शन में अवॉर्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी।

संतोष सिंह 
मुंबई। लास एंजिल्स (Los Angeles) में रविवार 11 जनवरी को होने वाले गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) में अब अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Actress Priyanka Chopra) प्रेजेंटेटर्स में शामिल हो गई हैं। इस बात की जानकारी आयोजकों की ओर से दी गई। जिसके बाद जाहिर है कि प्रियंका भी इस अवॉर्ड फंक्शन में अवॉर्ड प्रेजेंट करती नजर आएंगी।

गोल्डन ग्लोब्स (Golden Globes) के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ,हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स (Hollywood actress Julia Roberts), अभिनेता जॉर्ज क्लूनी (George Clooney) और मिला कुनिस (Mila Kunis) के साथ स्टेज पर अवॉर्ड्स प्रेजेंट करेंगी। प्रियंका लंबे समय बाद इस प्रतिष्ठित मंच पर नजर आएंगी। प्रेजेंटर्स की इस स्टार-स्टडेड लिस्ट में कई और बड़े नाम भी शामिल हैं।

11 जनवरी को आयोजित होंगे अवॉर्ड्स

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (83rd Golden Globe Awards) 11 जनवरी को लॉस एंजिल्स (Los Angeles)  के बेवर्ली हिल्टन होटल में आयोजित होंगे। इसमें फिल्म, टेलीविजन और पहली बार पॉडकास्ट के क्षेत्र में इस साल शानदार काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। कॉमेडियन निक्की ग्लेजर एक बार फिर अवॉर्ड्स को होस्ट करेंगी।

भारत में कब देख सकेंगे अवॉर्ड्स

लास एंजिल्स (Los Angeles)  में रविवार 11 जनवरी को शाम 5 बजे होने वाला ये अवॉर्ड्स समारोह भारत में सोमवार 12 जनवरी को सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। अमेरिका में इसे सीबीएस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और पैरामाउंट प्लस पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। गोल्डन ग्लोब्स फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड्स में से एक हैं।

राजामौली की ‘वाराणसी’ में नजर आएंगी प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आएंगी। काफी बड़े स्तर पर बनाई जा रही इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।

