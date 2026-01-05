8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने वालों की होगी मौज

Gaming Controller- FlipPad: गेमिंग पेरिफेरल्स में स्पेशलाइज़्ड एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी 8BitDo ने नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad पेश किया है, जो खासकर एक स्मार्टफोन-फोकस्ड गेमिंग कंट्रोलर है। यह डिवाइस खास तौर पर स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है और यह Android और iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है।

नए गेमिंग कंट्रोलर-FlipPad को पोर्ट्रेट मोड में गेम खेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कंट्रोलर में एक टाइप-C कनेक्टर है जिसे आपके फ़ोन के USB-C पोर्ट में प्लग किया जा सकता है, और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, यह फिर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के निचले आधे हिस्से पर फ़्लिप हो जाता है। इसमें एक ब्लैक D-पैड, बरगंडी ABXY बटन, ग्रे स्टार्ट और सेलेक्ट बटन हैं, और छह सफेद बटन भी मौजूद हैं। हमें कुछ और कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। यह कंट्रोलर Apple द्वारा ऑफिशियली सपोर्टेड है।

कीमत की डिटेल्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं। कंपनी के अनुसार, यह कंट्रोलर Summer 2026 में लॉन्च होगा, जबकि कंपनी आने वाले CES 2026 इवेंट (6-9 जनवरी), LVCC सेंट्रल हॉल, बूथ #15641 पर इस डिवाइस का पहला हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस देगी। यह डिवाइस बढ़ते मोबाइल गेमिंग मार्केट को टारगेट करता है और गेमिंग के दौरान सुविधा देने की उम्मीद है। पोर्ट्रेट मोड FlipPad को 8BitDo के मौजूदा मोबाइल कंट्रोलर से अलग बनाता है।