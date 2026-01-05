  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. 8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने वालों की होगी मौज

8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने वालों की होगी मौज

Gaming Controller- FlipPad: गेमिंग पेरिफेरल्स में स्पेशलाइज़्ड एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी 8BitDo ने नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad पेश किया है, जो खासकर एक स्मार्टफोन-फोकस्ड गेमिंग कंट्रोलर है। यह डिवाइस खास तौर पर स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है और यह Android और iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Gaming Controller- FlipPad: गेमिंग पेरिफेरल्स में स्पेशलाइज़्ड एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी 8BitDo ने नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad पेश किया है, जो खासकर एक स्मार्टफोन-फोकस्ड गेमिंग कंट्रोलर है। यह डिवाइस खास तौर पर स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है और यह Android और iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है।

पढ़ें :- 'पटाखे जलाने वाले देशद्रोही...' दिल्ली के प्रदूषण पर भड़कीं भाजपा नेता मेनका गांधी

नए गेमिंग कंट्रोलर-FlipPad को पोर्ट्रेट मोड में गेम खेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कंट्रोलर में एक टाइप-C कनेक्टर है जिसे आपके फ़ोन के USB-C पोर्ट में प्लग किया जा सकता है, और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, यह फिर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के निचले आधे हिस्से पर फ़्लिप हो जाता है। इसमें एक ब्लैक D-पैड, बरगंडी ABXY बटन, ग्रे स्टार्ट और सेलेक्ट बटन हैं, और छह सफेद बटन भी मौजूद हैं। हमें कुछ और कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। यह कंट्रोलर Apple द्वारा ऑफिशियली सपोर्टेड है।

कीमत की डिटेल्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं। कंपनी के अनुसार, यह कंट्रोलर Summer 2026 में लॉन्च होगा, जबकि कंपनी आने वाले CES 2026 इवेंट (6-9 जनवरी), LVCC सेंट्रल हॉल, बूथ #15641 पर इस डिवाइस का पहला हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस देगी। यह डिवाइस बढ़ते मोबाइल गेमिंग मार्केट को टारगेट करता है और गेमिंग के दौरान सुविधा देने की उम्मीद है। पोर्ट्रेट मोड FlipPad को 8BitDo के मौजूदा मोबाइल कंट्रोलर से अलग बनाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने वालों की होगी मौज

8BitDo ने पेश किया नया गेमिंग कंट्रोलर FlipPad, स्मार्टफोन पर गेम खेलने...

MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट में क्या होगा खास

MediaTek Dimensity 8500 SoC की लॉन्च डेट का ऐलान, जानिए नए चिपसेट...

Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s 4G लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Snapdragon 685 SoC, रिवर्स चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी वाला Oppo A6s...

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए...

Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग चालू, चेक करें कीमत और फीचर्स

Noise Buds N2 Pro भारत में 6 जनवरी को होगा लॉन्च; प्री-बुकिंग...

OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं शामिल

OPPO Reno 15 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च; चार नए स्मार्टफोन हैं...