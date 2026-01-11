  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. एक बांग्लादेशी कर रहा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में अंपायरिंग, BCB का दोहरा चरित्र आया सामने

एक बांग्लादेशी कर रहा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में अंपायरिंग, BCB का दोहरा चरित्र आया सामने

IND vs NZ 1st ODI: भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के बीच खींचतान के बीच वडोदरा में खेले जा रहे वनडे मैच में चौंकाने वाली बात सामने आयी है। जहां पर एक बांग्लादेशी को अंपायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जबकि यह घटना बांग्लादेश के उस दावा के बिलकुल विपरीत है। जिसमें उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से इंकार कर रहा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 1st ODI: भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के बीच खींचतान के बीच वडोदरा में खेले जा रहे वनडे मैच में चौंकाने वाली बात सामने आयी है। जहां पर एक बांग्लादेशी को अंपायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जबकि यह घटना बांग्लादेश के उस दावा के बिलकुल विपरीत है। जिसमें उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से इंकार कर रहा है।

पढ़ें :- IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

क्रिकबज के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत अभी भारत में हैं और मेज़बान टीम और न्यूज़ीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज़ में मैच अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वह आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट वाले अंपायर हैं। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हाल ही में दोनों बोर्ड के बीच मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आने वाले आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से रिलीज़ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सुरक्षा कारणों से वे आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत जाने को तैयार नहीं हैं, लेकिन रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में पहले वनडे में सैकत को टीवी अंपायर के तौर पर देखे जाने के बाद कई लोगों की भौंहें तन गईं।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंपायर डिपार्टमेंट के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने रविवार को क्रिकबज़ को बताया कि सैकत को बोर्ड से किसी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जब भी आईसीसी को उनकी सेवा की ज़रूरत होती है, तो वह जाने के लिए आज़ाद हैं। आईसीसी के एलीट अंपायर सैकत, जिन्होंने चल रहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट में कुछ मैचों में अंपायरिंग भी की है, फिलहाल BCB के अंपायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। इफ्तेखार ने कहा, “वह (सैकत) ICC के कॉन्ट्रैक्टेड अंपायर हैं और हम यह साफ कह रहे हैं कि उनका हमारे (BCB) साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एक बांग्लादेशी कर रहा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में अंपायरिंग, BCB का दोहरा चरित्र आया सामने

एक बांग्लादेशी कर रहा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में अंपायरिंग, BCB...

IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, देखें- पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ Toss: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला,...

ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, BCCI ने रिप्लेसमेंट...

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: आज पहले वनडे में भारत...

'मेरी किस्मत में लिखा कोई मुझसे छीन नहीं सकता...' टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर बोले शुभमन गिल

'मेरी किस्मत में लिखा कोई मुझसे छीन नहीं सकता...' टी20 वर्ल्ड कप...

IND vs NZ Pitch Report : वडोदरा में बरसेंगे रन या गेंदबाज ढाएंगे कहर? जानें- भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे में कैसी होगी पिच

IND vs NZ Pitch Report : वडोदरा में बरसेंगे रन या गेंदबाज...