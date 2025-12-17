  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. महाठग के साझेदार बताए जा रहे सोनू सूद समेत कई बड़ी हस्तियों पर केस की तैयारी , जाने पूरा मामला

महाठग के साझेदार बताए जा रहे सोनू सूद समेत कई बड़ी हस्तियों पर केस की तैयारी , जाने पूरा मामला

महाठग रवींद्रनाथ सोनी के जेल जाने के बाद सोनू सूद और  मास्टरमाइंड साथी सूरज जुमानी भी कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। बता दें कि इस मामले में रवीन्द्रनाथ सोनी के अभिनेता सोनू सूद का नाम  बताया जा रहा है। पीड़ितों के बयान और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर रवींद्रनाथ के साथ सोनू सूद और सूरज जुमानी के नाम भी पर भी मुकदमे दर्ज करने की पुलिस तैयारी कर रही है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

महाठग रवींद्रनाथ सोनी के जेल जाने के बाद सोनू सूद और  मास्टरमाइंड साथी सूरज जुमानी भी कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। बता दें कि इस मामले में रवीन्द्रनाथ सोनी के अभिनेता सोनू सूद का नाम  बताया जा रहा है। पीड़ितों के बयान और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर रवींद्रनाथ के साथ सोनू सूद और सूरज जुमानी के नाम भी पर भी मुकदमे दर्ज करने की पुलिस तैयारी कर रही है।

पढ़ें :- युवराज सिंह पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय कई घंटो तक चली पूछताछ

जल्द इन दोनों के साथ ही कंपनी के अन्य साझेदारों पर भी मुकदमे होंगे। एसआइटी का अनुमान है कि ठगी के रुपये सोनू सूद की एक फिल्म में भी लगाए गए।रवींद्रनाथ सोनी की ब्लूचिप नाम की कंपनियों में निवेश करने के नाम पर 10 देशों के एक हजार से ज्यादा लोगों के साथ 970 करोड़ की ठगी का पुलिस ने दावा किया था। एसआइटी की जांच में सोनी के संपर्क अभिनेता सोनू सूद, सूरज जुमानी, रेसलर खली, महिला खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर समेत कई चर्चित हस्तियों से होने के प्रूफ मिले थे जिसका वीडियो और फोटो SIT के पास है।

 सभी के कनेक्शन के बारे में भी पीड़ितों ने बताया

बता दें कि अब तक एसआइटी की जांच में सोनू सूद, खली और सूरज जुमानी के ठगी की रकम को फिल्मों में लगाने, फुटबाल मैच कराने, संपत्ति और कारें खरीदने, क्रिप्टों में बदलने, दुबई के मीना बाजार और दिल्ली से हवाला में पैसे भेजने की पुष्टि हो चुकी है।सोनू के साथ इस ब्लूचिप कंपनियों को सूरज जुमानी, उसका अकाउंटेंट अभिषेक राव, गुरमीत कौर व विभाष त्रिवेदी चला रहे थे। कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने भी इन सभी के नाम लिए थे। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि विभाष त्रिवेदी के काल सेंटर, पाकिस्तान, नोएडा, विशाखापत्तनम में हैं। विशाखापत्तनम के काल सेंटर में छापा भी मारा गया था। आशंका है कि गिरोह निवेश के नाम पर साइबर ठगी भी करता था।

पांच और पीड़ित आए सामने

इसके साथ ही जितने लोग और ठगी के शिकार हुए  हैं वो लोग  उनसे 3.40 करोड़ रुपये ठगे गए। वे सभी दुबई की अलग-अलग कंपनियों में कार्यरत हैं। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि रवींद्रनाथ ने ही अभिनेता सोनू सूद, अभिषेक राव, सूरज जुमानी, गुरमीत कौर, विभाष त्रिवेदी से मिलवाया था। उन सभी ने निवेश करने पर लाभ मिलने का दावा कर उन्हें झांसे में लिया था। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि हरियाणा के पलवल निवासी वासुदेव शर्मा, रेवाड़ी निवासी दीपक कुमार, चंडीगढ़ निवासी राजीव कुमार, गोरखपुर निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह और कासगंज के ललित कुमार ने तहरीर दी है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'धुरंधर' की सफलता के बीच अक्षय खन्ना ने कराया वास्तु शांति हवन

'धुरंधर' की सफलता के बीच अक्षय खन्ना ने कराया वास्तु शांति हवन

पिता विनोद संग कैसे थे अक्षय खन्ना के रिश्ते? बताया कौन लेता था उनकी जिंदगी के फैसले

पिता विनोद संग कैसे थे अक्षय खन्ना के रिश्ते? बताया कौन लेता...

इमरान हासमी की टास्करी द स्मगलर्स वेब 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रीलीज, दिखाई देगी स्मगलिंग की दुनिया की झलक

इमरान हासमी की टास्करी द स्मगलर्स वेब 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर...

महाठग के साझेदार बताए जा रहे सोनू सूद समेत कई बड़ी हस्तियों पर केस की तैयारी , जाने पूरा मामला

महाठग के साझेदार बताए जा रहे सोनू सूद समेत कई बड़ी हस्तियों...

VIDEO-बॉर्डर 2 के टीजर में छाए सनी देओल, 'हिंदुस्तानी फौजी सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान...'

VIDEO-बॉर्डर 2 के टीजर में छाए सनी देओल, 'हिंदुस्तानी फौजी सीना ठोक कर कहेगा,...

जायरा वसीम, बोलीं- नीतीश जी महिला की मर्यादा को खिलौना न समझें,सत्ता आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप सीमा का कर दें उल्लंघन

जायरा वसीम, बोलीं- नीतीश जी महिला की मर्यादा को खिलौना न समझें,सत्ता...