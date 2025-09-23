युवराज सिंह पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय कई घंटो तक चली पूछताछ

  1. हिन्दी समाचार
पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet की जांच के सिलसिले में मंगलवार को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। ईडी ने कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए युवराज सिंह को बुलाया था। इनके साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बुलाया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (Former Indian cricketer Yuvraj Singh) कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet की जांच के सिलसिले में मंगलवार को नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) कार्यालय पहुंचे। ईडी ने कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए युवराज सिंह को बुलाया था। इनके साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा (Former Indian cricketer Robin Uthappa) और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Bollywood actor Sonu Sood) को बुलाया है। उथप्पा को 22 सितंबर को बुलाया गया था, जबकि सिंह को 23 सितंबर को और सूद को 24 सितंबर को बुलाया गया है। तीनों को नई दिल्ली में ईडी मुख्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

ईडी 1xBet नामक मंच से जुड़े संभावित वित्तीय लिंक और प्रचार गतिविधियों की जांच कर रहा है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) और अन्य कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए कई एजेंसियों की जांच के दायरे में है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ईडी के समक्ष उथप्पा, सिंह और सूद की उपस्थिति चल रही है जो जांच का हिस्सा है। एजेंसी को संदेह है कि कुछ मशहूर हस्तियों ने अप्रत्यक्ष रूप से इस ऐप का प्रचार या समर्थन किया है, जो भारत में प्रतिबंधित है। इसे उपयोगकर्ताओं के बीच वैधता मिल गई है। यह मामला भारत में संचालित प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा है, जिस पर धन शोधन, कर चोरी और अपने एल्गोरिदम में हेराफेरी का संदेह है। पिछले कई वर्षों से इस मामले की जांच चल रही है। अधिकारियों का आरोप है कि यह प्लेटफ़ॉर्म भारत में सरोगेट वेबसाइटों और विदेशी संस्थाओं के माध्यम से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए ऐप के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी धन शोधन जांच शुरू की।

यह पहली बार नहीं है जब सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप्स के संबंध में मशहूर हस्तियां जांच के घेरे में आई हैं। इससे पहले, ईडी ने अभिनेताओं, क्रिकेटरों और प्रभावशाली लोगों से उन विदेशी सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रचार में उनकी संलिप्तता के लिए पूछताछ की थी, जिनकी भारतीय कानून के तहत अनुमति नहीं है। व्यापक जांच विभिन्न मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को लक्षित करती है, जिन्होंने इन प्लेटफार्मों का प्रचार किया हो सकता है। इन पर कर चोरी और निवेशकों को ठगने का संदेह है और इसमें अभिनेताओं और क्रिकेटरों सहित अन्य प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। इससे पहले ईडी ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना (Former cricketers Shikhar Dhawan and Suresh Raina) से भी पूछताछ की थी। यह जांच अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई जांचों में से एक है। पिछले महीने ईडी ने (Parimatch) नामक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ इसी तरह की जांच के सिलसिले में कई राज्यों में छापेमारी की थी।

