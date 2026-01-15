  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए…

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि, मुख्यमंत्री एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसी बीच एक नन्हा बच्चा उनके पास पहुंचता है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि, मुख्यमंत्री एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसी बीच एक नन्हा बच्चा उनके पास पहुंचता है।

पढ़ें :- बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं होती थी कार्यवाही: आकाश आनंद

इसके बाद मुख्यमंत्री बच्चे से बात करते हुए दिखते हैं। बच्चे से पूछते हैं कि और क्या चाहिए बताओ? इसी बीच बच्चे ने सीएम योगी के कान में बोला, मुझे चिप्स चाहिए..इतना सुनते ही सीएम योगी खिलखिलाकर हंस पड़े और वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। सीएम योगी फिर बच्चे के लिए चिप्स मंगवाने के लिए बोलते हैं। 14 सेकंड के वीडियो का चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।

पढ़ें :- Video- BJP MLA अरविंद पांडे पर जमीन कब्जा का लगा गंभीर आरोप, पीड़ित ने धामी से लगाई गुहार, नहीं मिला न्याय तो सामूहिक आत्मदाह

बता दें कि, इससे पहले मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और लोकमंगल की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद नाथ योगियों, साधु संतों ने भी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ मंदिर के गर्भगृह के कपाट को आमजन के लिए खोल दिया गया। खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में आस्था का सैलाब नजर आया।

गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचे। लोक मान्यता के अनुसार त्रेतायुग से बाबा गोरखनाथ का खप्पर भरने की परंपरा का अनुसरण करते हुए श्रद्धा की अंजुरी में आस्था की खिचड़ी लेकर श्रद्धालु नतमस्तक रहे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा क्या चाहिए? उसने कान में बोला-चिप्स चाहिए...

Viral video: सीएम योगी के पास पहुंचा एक बच्चा, CM ने पूछा...

चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली

चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली "महाराज यदु" की...

बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं होती थी कार्यवाही: आकाश आनंद

बहन जी की सरकार में कभी किसी जाति विशेष को देखकर नहीं...

मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश न्यूज़ से विशेष साक्षात्कार

मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश...

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारियां चरम पर

सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस:भव्य धार्मिक उत्सव...

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक पर उमड़ा जनसैलाब

मकर संक्रांति पर नौतनवा में ‘समरसता खिचड़ी सहभोज’,गांधी चौक व अटल चौक...