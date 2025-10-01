अपनी फुफेरी बहन से शादी करने कोर्ट पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, परिसर में गला रेत कर दी गई हत्या

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कोर्ट परिसर में एक हिस्ट्रीशीटर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हिस्ट्रीशीटर अपनी फुफेरी बहन से शादी करने के लिए कोर्ट गया था। वहीं हमलावर मौके पर ही चाकू छोड़ भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं हिस्ट्रीशीटर की हत्या को पुलिस ऑनर किलिंग से जोड़ कर जांच कर रही है। वहीं घटना के प्रेमिक सुरक्षित बताई जा रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

बुलंदशहर के मोहल्ला नरसल घाट निवासी नईफ अंसारी शहर कोतवाली का कुख्यात अपराधी है। पुलिस ने नईफ को हिस्ट्रीशीटर घोषित कर रखा था। नईफ पर लूट, चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक हिस्टीशीटर नईफ अंसारी का काफी लंबे समय से अपनी फुफेरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन दिन पहले नईफ युवती को लेकर घर से भाग गया था और दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया था। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे दोनों कचहरी गेट नंबर-4 के पास एक फोटो स्टूडियो पहुंचे हुए थे। इस दौरान एक महिला तीन युवकों के साथ आई और हिस्ट्रीशीटर पर हमला कर दिया। मौका पाते ही उन्होंने नईफ पर चाकू से कई वार किए। उसके गले को चाकू से रेत दिया गया, जिससे खून की धार बहने लगी और नईफ मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी चाकू मौके पर छोड़कर भाग गए। वहीं घटना के कचहरी परिसर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग दहशत में सन्न रह गए। प्रेमिका को हमले में कोई चोट नहीं आई है, लेकिन वह सदमे में है।

बुलंदशहर की पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे प्रेमिका के परिजनों की नाराजगी मुख्य भूमिका है। हिस्ट्रीशीटर नईफ और युवती के रिश्ते को परिजन परिवार की इज्जत से जोड़कर देख रहे थे। तीन दिन पहले जब दोनों घर से भाग गए तो इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह घटना प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग का जुड़ा केस लगता है। हमलावरों में युवती के रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना चाकू बरामद कर लिया है, जो महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है।

