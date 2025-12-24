Dimensity 7300 Max चिप, 2.8K Book-View डिस्प्ले के साथ नए रियलमी टैबलेट की होगी एंट्री; Flipkart पर लैंडिंग पेज लाइव

  1. हिन्दी समाचार
Realme Pad 3 5G Tablet: पिछले कुछ हफ़्तों में Realme Pad 3 टैबलेट के बारे में कई अपडेट सामने आते रहे हैं और अब, इसके 5G वेरिएंट का Flipkart लैंडिंग पेज भारत में लाइव हो गया है। इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स भी लिस्टिंग के ज़रिए सामने आ गए हैं। Flipkart लैंडिंग पेज के अनुसार, Realme के Pad 3 5G टैबलेट को 'स्मार्ट लर्निंग, लेस चार्जिंग' टैगलाइन के साथ टीज़ किया गया है। खास बात यह है कि इसमें MediaTek Dimensity 7300 Max चिपसेट, Realme UI 7.0 कस्टम स्किन, NextAI for Pad, 2.8K बुक-व्यू डिस्प्ले, 12,200mAh बैटरी और 6.6mm अल्ट्रा स्लिम फॉर्म फैक्टर जैसे फीचर्स होंगे।

Realme के Pad 3 5G टैबलेट का 7:5 बुक-व्यू डिस्प्ले (11.6″) 2.8K रेज़ोल्यूशन, 296 PPI पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 बिलियन रंगों और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें 88% का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो भी है, और यह TUV Rheinland-सर्टिफाइड है। लो ब्लू लाइट हार्डवेयर सॉल्यूशन की वजह से, आंखों में कम थकान होती है, और बेडटाइम मोड के साथ बेहतर नींद की उम्मीद की जा सकती है। डिवाइस में क्वाड-स्पीकर सेटअप भी है, जो सिनेमैटिक साउंड अनुभव देता है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Max 4nm चिप है जो 1,023,882 पॉइंट्स का AnTuTu स्कोर देती है, और 125% बेहतर चिपसेट परफॉर्मेंस का दावा करती है।

डिवाइस पर एक साथ 14 ऐप्स चालू रखे जा सकते हैं, और यह BGMI पर 90FPS गेमप्ले देगा। NextAI for Pad के साथ, AI रिकॉर्डिंग समरी और AI डॉक्यूमेंट्स जैसे फीचर्स, साथ ही Circle to Search और Google Gemini भी दिए जा रहे हैं। Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 कस्टम भी इसके खास स्पेसिफिकेशन्स में से एक है, और यह क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी का भरोसा दिलाता है। इसकी बैटरी 12,200mAh है, और यह 16.7 घंटे का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक, 17.0 घंटे का ऑनलाइन AI चैट, और 76.8 घंटे का स्टैंडबाय टाइम देगी।

