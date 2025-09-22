  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. INDIA vs PAK : No Handshake मामले में आया नया मोड़ , कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे हैरान हुई पाक टीम

INDIA vs PAK : No Handshake मामले में आया नया मोड़ , कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे हैरान हुई पाक टीम

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद  हाथ ने मिलाने को लेकर काफी चर्चाएन हो रही हैं। वहीं अब दोनों देशों के  हैंडशेक विवाद का नया मोड़ सामने आया।इस बार मुद्दे पर ना खिलाड़ी थे और ना ही कोई आईसीसी अधिकारी, बल्कि सुर्खियों में रहे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाएं, पाकिस्तान टीम से नहीं। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद  हाथ ने मिलाने को लेकर काफी चर्चाएन हो रही हैं। वहीं अब दोनों देशों के  हैंडशेक विवाद का नया मोड़ सामने आया।इस बार मुद्दे पर ना खिलाड़ी थे और ना ही कोई आईसीसी अधिकारी, बल्कि सुर्खियों में रहे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाएं, पाकिस्तान टीम से नहीं। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- भारतीय खिलाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया पाकिस्तान तो मैच रेफरी को ही निकलवाने चला, बॉयकॉट की भी दी धमकी

Gautam Gambhir ने नो हैंडशेक मामले पर क्या किया?

दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले टॉस के दौरान भी सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर सीधे प्रेजेंटर रवि शास्त्री और फिर रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की ओर रुख किया। मैच खत्म होने पर भी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए और पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।बता दें कि इस सबके बाद  कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर वापस बुलाया और उन्हें केवल अंपायरों से हाथ मिलाने को कहा। खिलाड़ी अंपायरों से हाथ मिलाकर लौट गए जिससे पाकिस्तान कि टीम देखती रह गयी।  इसके साथ ही मैच खत्म होने के बाद गंभीर ने इंस्टाग्राम पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर करते हुए सिर्फ एक शब्द लिखा- ‘फीयरलेस’ यानी निडर।

पाकिस्तान को 6 विकेट से मिली हार

वहीं कल के मैच की बात करें तो  भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया । भारत-पाक मैच की तो शुभमन गिल (47) और अभिषेक शर्मा (74) की शानदार 105 रनों की साझेदारी ने भारत को 172 रन के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने साहिबजादा फरहान (58) रन की मदद से 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भारत की तरफ से शिवम दुबे ने दो विकेट, जबकि कुलदीप और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिया था।

पढ़ें :- पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की विधवा का BCCI पर फूटा गुस्सा, बोलीं- इनके अंदर शहीदों के लिए संवेदनशीलता नही बची

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Asia Cup 2025 : टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर किया बेदम, पिछले सात मुकाबलों में 2022 से दौड़ रहा है भारत का विजय रथ

Asia Cup 2025 : टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फिर किया बेदम,...

INDIA vs PAK : No Handshake मामले में आया नया मोड़ , कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे हैरान हुई पाक टीम

INDIA vs PAK : No Handshake मामले में आया नया मोड़ ,...

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ा बयान, बोले-

Asia Cup 2025 : बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का मुकाबला शुरू होने...

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का इस दिन होगा ऐलान, BCCI ने किया कंफर्म

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए...

BCCI Elections: बीसीसीआई के कौन-से पद के लिए किसने किया नामांकन? राजीव शुक्ला ने दी जानकारी

BCCI Elections: बीसीसीआई के कौन-से पद के लिए किसने किया नामांकन? राजीव...