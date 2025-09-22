INDIA vs PAK : No Handshake मामले में आया नया मोड़ , कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे हैरान हुई पाक टीम

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद हाथ ने मिलाने को लेकर काफी चर्चाएन हो रही हैं। वहीं अब दोनों देशों के हैंडशेक विवाद का नया मोड़ सामने आया।इस बार मुद्दे पर ना खिलाड़ी थे और ना ही कोई आईसीसी अधिकारी, बल्कि सुर्खियों में रहे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाएं, पाकिस्तान टीम से नहीं। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Gautam Gambhir ने नो हैंडशेक मामले पर क्या किया?

दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले टॉस के दौरान भी सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर सीधे प्रेजेंटर रवि शास्त्री और फिर रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की ओर रुख किया। मैच खत्म होने पर भी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए और पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।बता दें कि इस सबके बाद कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर वापस बुलाया और उन्हें केवल अंपायरों से हाथ मिलाने को कहा। खिलाड़ी अंपायरों से हाथ मिलाकर लौट गए जिससे पाकिस्तान कि टीम देखती रह गयी। इसके साथ ही मैच खत्म होने के बाद गंभीर ने इंस्टाग्राम पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर करते हुए सिर्फ एक शब्द लिखा- ‘फीयरलेस’ यानी निडर।

पाकिस्तान को 6 विकेट से मिली हार

वहीं कल के मैच की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया । भारत-पाक मैच की तो शुभमन गिल (47) और अभिषेक शर्मा (74) की शानदार 105 रनों की साझेदारी ने भारत को 172 रन के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने साहिबजादा फरहान (58) रन की मदद से 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भारत की तरफ से शिवम दुबे ने दो विकेट, जबकि कुलदीप और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिया था।