10001mAh की बैटरी और 12GB RAM वाला Realme फोन जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर माइक्रोसाइट लाइव

Realme next P series smartphone: रियलमी भारतीय मार्केट में अपना अगला P सीरीज़ स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस डिवाइस की माइक्रोसाइट अब Flipkart पर लाइव हो गई है। फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड माइक्रोसाइट के अनुसार, ब्रांड ने अपनी P सीरीज़ की यात्रा पर ज़ोर देते हुए कहा है कि “P1 से P4 तक का सफ़र शानदार रहा है, जिसमें एक रोडमैप बनाया गया है। इसमें अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ realme P1, सितंबर 2024 में realme P2, मार्च 2025 में realme P3 और अगस्त 2025 में realme P4 शामिल हैं।”

लिस्टेड माइक्रोसाइट में आगे कहा गया है कि यूज़र्स तैयार हो जाएं, क्योंकि 2026 में उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। टीज़र में आने वाले डिवाइस को “इतिहास बनाने के लिए बनाया गया एक smAAAH-rtphone” बताया गया है, “A smAAAH-rtphone” वाक्यांश एक बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन की ओर इशारा कर सकता है। इसके अलावा, एक टिपस्टर ने हाल ही में खुलासा किया है कि मॉडल नंबर RMX5107 वाला एक Realme स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है।

इससे पहले, दिसंबर में, यही मॉडल नंबर एक लीक में सामने आया था जिसमें बताया गया था कि डिवाइस में 10,001mAh की बैटरी, Realme UI 7, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज हो सकता है। इसे देखते हुए, यह संभावना है कि अगला Realme P सीरीज़ स्मार्टफोन सच में 10,000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। हालांकि, आने वाले दिनों में और आधिकारिक डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।