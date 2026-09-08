  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. शादी की अनोखी परंपरा, आखिर एक ही थाली में क्यों भोजन करते हैं दूल्हा-दुल्हन? जाने रहस्य

शादी की अनोखी परंपरा, आखिर एक ही थाली में क्यों भोजन करते हैं दूल्हा-दुल्हन? जाने रहस्य

हिंदू सनातन धर्म में विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। विवाह के दौरान और उसके बाद कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास और लोकप्रिय रस्म है दूल्हा-दुल्हन का एक ही थाली में भोजन करना। विवाह मंडप से लेकर घर के स्वागत समारोह तक, नए जोड़े को एक ही थाली में खाना परोसा जाता है। इस परंपरा के पीछे सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि गहरा ज्योतिषीय, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक रहस्य छिपा है। देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्यों ने इस परंपरा के पीछे के असली कारणों का खुलासा किया है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। हिंदू सनातन धर्म में विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। विवाह के दौरान और उसके बाद कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास और लोकप्रिय रस्म है दूल्हा-दुल्हन का एक ही थाली में भोजन करना। विवाह मंडप से लेकर घर के स्वागत समारोह तक, नए जोड़े को एक ही थाली में खाना परोसा जाता है। इस परंपरा के पीछे सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि गहरा ज्योतिषीय, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक रहस्य छिपा है। देश के जाने-माने ज्योतिषाचार्यों ने इस परंपरा के पीछे के असली कारणों का खुलासा किया है।

पढ़ें :- वंदे मातरम् विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दी जेल भेजने की चेतावनी

1. नवविवाहित जोड़े के बीच मिटता है संकोच

विवाह के तुरंत बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर थोड़ी झिझक, डर और संकोच होता है। जब दोनों एक ही थाली से निवाला लेकर खाते हैं, तो उनके बीच की हिचकिचाहट समाप्त हो जाती है। यह रस्म दोनों को करीब लाने और उनके बीच के संवाद को सहज बनाने में मदद करती है।

2. बढ़ता है आपसी प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव

साथ भोजन करने से दोनों के विचार एक-दूसरे से मिलने लगते हैं। एक ही थाली साझा करने से पति-पत्नी के बीच परस्पर प्रेम, अटूट विश्वास और आत्मीयता का संचार होता है। यह रस्म उनके वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत करती है और उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है।

पढ़ें :- सावन के पवित्र महीने में नहाने के पानी में मिलाएं 4 चीजें, दूर होगी दरिद्रता, चमकेगी किस्मत

क्या कहता है शास्त्र?

जहां एक ओर इस रस्म को विवाह के शुरुआती समय के लिए बेहद शुभ और जरूरी माना गया है, वहीं शास्त्रों में इसे जीवनभर अपनाने को लेकर एक अलग चेतावनी भी दी गई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने भोजन को लेकर कुछ विशेष नियम बताए हैं:

पारिवारिक संतुलन में बाधा

भीष्म पितामह के अनुसार, यदि पति-पत्नी जीवनभर हमेशा एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो पति का झुकाव पत्नी के प्रति अत्यधिक हो जाता है। ऐसे में पति परिवार के अन्य सदस्यों जैसे माता-पिता और भाई-बहन के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल सकता है, जिससे परिवार में कलह या असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है।

भोजन की शुद्धता

पढ़ें :- कंगना रनौत ने CM रेखा गुप्ता संग मनाई पहली तीज, झूले से लेकर मेहंदी तक दिखा देसी अंदाज

शास्त्रों में भोजन को ईश्वर का प्रसाद माना गया है, जिसे एकाग्रचित्त होकर और अपने व्यक्तिगत आसन पर बैठकर ग्रहण करने की सलाह दी जाती है।

निष्कर्ष

ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि विवाह के समय और उसके शुरुआती दिनों में इस परंपरा का पालन करना नए जोड़े के बीच प्यार और अपनत्व की शुरुआत के लिए बेहद फलदायी है। इसी के चलते आज भी भारतीय शादियों में इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ निभाया जाता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pitrupaksha 2026 : पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू, पितरों की विधिवत पूजा-अर्चना का विधान है

Pitrupaksha 2026 : पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू, पितरों की विधिवत पूजा-अर्चना...

शादी की अनोखी परंपरा, आखिर एक ही थाली में क्यों भोजन करते हैं दूल्हा-दुल्हन? जाने रहस्य

शादी की अनोखी परंपरा, आखिर एक ही थाली में क्यों भोजन करते...

Shukra Gochar 2026: 11 सितंबर को राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र, इन राशियों की खुलेगी सोई किस्मत

Shukra Gochar 2026: 11 सितंबर को राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे...

08 सितंबर 2026 का राशिफल: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों के रुके हुए काम होंगे पूरे, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

08 सितंबर 2026 का राशिफल: वृषभ, कर्क और तुला राशि के लोगों...

Baba Neem Karoli : जब बाबा नीम करौली से मिले हार्वर्ड के प्रोफेसर रहे रिचर्ड , तो उनका पूरा जीवन बदल गया

Baba Neem Karoli : जब बाबा नीम करौली से मिले हार्वर्ड के...

Ketu Gochar 2026 : केतु के गोचर से धन लाभ के बनेंगे प्रबल योग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Ketu Gochar 2026 : केतु के गोचर से धन लाभ के बनेंगे...