बेटे करे लेकर तेरहवीं मंजिल से कूदी महिला, दोनों की मौत, शव के पास मिला सुसाइड नोट

नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर के बिसरख स्थित ऐस सिटी अपार्टमेंट में शनिवार सुबह दस बजे एक महिला अपने बेटे के साथ बहुमंजिली इमारत की तेरहवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। इतनी ऊपर से जमीन पर गिरने के कारण शरीर पूरी तरह फट गया था और आसपास खून फैला हुआ था। यह दृश्य देख कर सोसाइटी के लोग बदहवाश हो गए और भागकर मौके पर पहुंचे। आनन- फानन में लोगों ने इसकी सूचना महिला के पति और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वही पुलिस ने शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है।

मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़ी नेगी गांव निवासी दर्पण चावला सीए हैं और अपने पत्नी साक्षी चावला व बेटे दक्ष चावला के साथ ग्रेटर नोएडा के बिसरख स्थित ऐस सिटी अपार्टमेंट में रहते है। उनके बेटा दक्ष चावला को मानसिक बीमार था। थी। जब महिला ने सुसाइड किया तब पति दर्पण सो रहे थे। परिजनों ने बताया कि बच्चे के कारण तबियत साक्षी लंबे समय से तनाव में थी। इस कारण साक्षी की भी हाइपर टेंशन की दवा चल रहीं थी। पुलिस को पत्नी-बेटे के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसे साक्षी ने अपनी मुट्ठी में ले रखा था।

सुसाइड नोट में पति से मांगी माफी- कहा और परेशान नहीं करना चाहती

महिला ने सुसाइड नोट में अपने पति दर्पण के लिए लिखा है। नोट में में साक्षी ने लिखा की हम दुनिया छोड़ रहे हैं। इसके लिए मॉफ कर देना और तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहते। हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। परिजनों के मुताबिक बच्चा मानसिक रूप से कमजोर था। एडिशनल सीपी सेंट्रल नोएडा सव्या गोयल ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और अन्य परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रही है।