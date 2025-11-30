मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़ होने पर कर देता है खाना ऑर्डर

आजकल एआई को लेकर नई - नई डिवाइस सामने आ रही है। मंगलुरु के एक युवा इंजीनियर सोहन एम राय, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है, जो आपके पेट की गुड़गुड़ सुनकर खुद-ब-खुद जोमैटो पर खाना ऑर्डर कर देता है।
Hunger Detecting device : आजकल एआई को लेकर नई – नई डिवाइस सामने आ रही है। मंगलुरु के एक युवा इंजीनियर सोहन एम राय, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है, जो आपके पेट की गुड़गुड़ सुनकर खुद-ब-खुद जोमैटो पर खाना ऑर्डर कर देता है। सुनने में हैरत होती है, लेकिन सोहन ने इसे सच में बनाकर दिखा दिया है। स्टार्टअप संस्थापक और कंटेंट क्रिएटर सोहन एम राय ने एक एआई-संचालित डिवाइस बनाते हुए अपना एक वीडियो साझा किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह उनके पेट की आवाज के आधार पर भोजन का ऑर्डर देता है।
MOM—Meal Ordering Module
सोहन ने अपने इस डिवाइस का नाम रखा है MOM—Meal Ordering Module। यह बेल्ट पर क्लिप होकर लगता है और इसे स्टेथोस्कोप से जोड़ा जाता है। इसके अंदर एक छोटा माइक्रोफोन, साउंड सेंसर, बैटरी और एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया गया है जो पेट की आवाजें पकड़ता है। डिवाइस आपके पेट की आवाज सुनकर उसे AI मॉडल को भेजता है। अगर AI यह समझ ले कि आवाज भूख की है, तो डिवाइस सीधे जोमैटो पर खाना ऑर्डर कर देता है।
वीडियो में सोहन, वह कहते हैं, “मैंने इस डिवाइस का आविष्कार किया है जो समझ जाता है कि मुझे कब भूख लगी है और स्वचालित रूप से ज़ोमैटो पर खाना ऑर्डर कर देता है।” फिर वह बताते हैं कि उन्होंने यह डिवाइस कैसे बनाई जिसे वह अपनी बेल्ट से जोड़ सकते हैं।
सोशल मीडिया पर लोग इस डिवाइस को देखकर जमकर मजे ले रहे हैं। कुछ इसे मजेदार और क्रिएटिव आइडिया बता रहे हैं, तो कुछ पूछ रहे हैं कि “क्या हर गुड़गुड़ भूख ही होती है?”