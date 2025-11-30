  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़ होने पर कर देता है खाना ऑर्डर

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़ होने पर कर देता है खाना ऑर्डर

आजकल एआई को लेकर नई - नई डिवाइस सामने आ रही है।  मंगलुरु के एक युवा इंजीनियर सोहन एम राय, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया है, जो आपके पेट की गुड़गुड़ सुनकर खुद-ब-खुद जोमैटो पर खाना ऑर्डर कर देता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी', रोबोट के लेक्चर को लोग कर रहे हैं पसंद
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़ होने पर कर देता है खाना ऑर्डर

मंगलुरु के युवा इंजीनियर ने बनाया अनोखा AI-powered device, पेट में गुड़गुड़...

Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी', रोबोट के लेक्चर को लोग कर रहे हैं पसंद

Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी',...

VIDEO : फेयरवेल पार्टी में गुरुजी ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया…गाने पर किया गजब का डांस, कब कौन हो जाए वायरल?

VIDEO : फेयरवेल पार्टी में गुरुजी ने तेरी बातों में ऐसा उलझा...

विदेशी महिला पर्यटक के सामने अचानक शख्स करने लगा गंदी हरकत, शर्मनाक Video Viral

विदेशी महिला पर्यटक के सामने अचानक शख्स करने लगा गंदी हरकत, शर्मनाक...

Viral Video : हाथों में लगी हथकड़ी, लेकिन दोस्त की शादी मिस नहीं होनी चाहिए, जमकर वायरल हो रहा कैदी का वीडियो

Viral Video : हाथों में लगी हथकड़ी, लेकिन दोस्त की शादी मिस...

Viral News : 22 साल की लड़की की खौफनाक भविष्यवाणी हुई सच, लाश देख रो पड़ी थी मां

Viral News : 22 साल की लड़की की खौफनाक भविष्यवाणी हुई सच,...