अब Aadhaar में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट, नया नियम लागू

नई दिल्ली। देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पहचान पत्र आधार कार्ड (Aadhaar Card) अब और भी आसान बनने जा रहा है। UIDAI ने अपने नवीनतम नियमों के तहत वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट (जिन दस्तावज़ों को आप Aadhaar बनवाने या अपडेट कराने के लिए दिखा सकते हैं) में बदलाव कर दिया है। जानें अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे?

नए नियम

अगर पहले आधार (Aadhaar) बनवाने या अपडेट कराने में आपको दिक्कत होती थी तो यह परेशानी कुछ कम हो जाएगी। अब UIDAI ने यह परेशानी खत्म कर दी है ताकि हर नागरिक आसानी से अपने Aadhaar में सुधार या नया enrolment करा सके। UIDAI की नई लिस्ट में अब जिन दस्तावज़ों को Proof of Identity (PoI), Proof of Address (PoA), Proof of Date of Birth (DoB), और Proof of Relationship (PoR) के रूप में मान्यता मिली है, उनमें शामिल हैं ये:

Aadhaar में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार में नाम बदलने के लिए स्वीकार होने वाले दस्तावेज:

पासपोर्ट: इसमें फोटो, नाम, DOB और पता सभी होते हैं, इसलिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है।

PAN कार्ड: PAN पर नाम साफ-साफ लिखा होता है, इसलिए इसे Proof of Identity (PoI) के रूप में स्वीकार किया जाता है।

वोटर ID (EPIC कार्ड) : इसमें नाम + फोटो रहता है, इसलिए नाम अपडेट के लिए दस्तावेज़ मान्य है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र (Govt. ID), विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) है।

Aadhaar में पता (Address) बदलने के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?

पता बदलने के लिए मान्य दस्तावेज़: पासपोर्ट, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट, अपडेटेड पासबुक/स्टेटमेंट मान्य होगा। बिजली बिल/पानी बिल/गैस बिल 3 महीने से पुराने न हों। रेंट एग्रीमेंट + पुलिस वेरिफिकेशन / नॉटरी किरायेदारों के लिए सबसे जरूरी। वोटर ID कार्ड, पता बदलने के बाद नया EPIC कार्ड मान्य है। राशन कार्ड, हाउस टैक्स / प्रॉपर्टी टैक्स रसीद।

Aadhaar में DOB (जन्मतिथि) अपडेट करने के लिए कौन-से दस्तावेज चलेंगे?

DOB अपडेट के लिए मान्य दस्तावेज़: जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), पासपोर्ट, 10वीं/12वीं की मार्कशीट। PAN कार्ड (E-PAN नहीं, Physical PAN), Government ID कार्ड, यदि उसमें स्पष्ट DOB दिया हो।

नाम, पता, जन्मतिथि सब अपडेट होंगे आसान

चाहे नाम बदलनी हो, पता अपडेट करना हो, जन्मतिथि में सुधार करना हो या परिवार में रिश्तेदार जोड़ना हो अब सही दस्तावज़ दिखाकर आसानी से अपडेट कराया जा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ एक दस्तावज़ है जिसमें फोटो, नाम और पता हो UIDAI उसे PoI और PoA दोनों मान लेगा। इससे दो-दो दस्तावज लाने की जरूरत नहीं होगी।

किन बातों का ध्यान रखें?

जो दस्तावज सबमिट करेंगे, वो ऑरिजिनल होने चाहिए फोटो या नाम में मिलावट नहीं होनी चाहिए। यदि दस्तावज फर्जी या एडिटेड पाया गया, तो UIDAI उसे अस्वीकार कर सकती है। Aadhaar में एक-एक जानकारी (जैसे जन्मतिथि या जेंडर) बदलने की सीमा होती है दो बार नाम बदलने की अनुमति मिलती है, वहीं DOB और Gender एक बार बदलने की ही मंज़ूरी रहती है।

Aadhaar अपडेट कैसे करें?

अपने पास उपलब्ध नया/सही दस्तावज तैयार रखें (Passport, Domicile, Birth Certificate आदि)। नजदीकी Aadhaar Enrollment/Update केंद्र जाएं या आधिकारिक myAadhaar पोर्टल देखें। अपडेट प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी Aadhaar details चेक करें।