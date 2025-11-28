Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar में मोबाइल नंबर होगा अपडेट, अब कहीं नहीं जाने की होगी जरूरत

  1. हिन्दी समाचार
भारत में आधार (Aadhaar) पहचान का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद माध्यम बन चुका है। बैंकिंग हो, मोबाइल कनेक्शन हो, सरकारी योजनाओं का लाभ हो या ऑनलाइन वेरिफिकेशन (Online Verification) हर जगह आधार (Aadhaar) जरूरी हो गया है। लेकिन आधार (Aadhaar) से जुड़ा मोबाइल नंबर कई बार बदल जाता है, खो जाता है या बंद हो जाता है।

नई दिल्ली। भारत में आधार (Aadhaar) पहचान का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद माध्यम बन चुका है। बैंकिंग हो, मोबाइल कनेक्शन हो, सरकारी योजनाओं का लाभ हो या ऑनलाइन वेरिफिकेशन (Online Verification) हर जगह आधार (Aadhaar) जरूरी हो गया है। लेकिन आधार (Aadhaar) से जुड़ा मोबाइल नंबर कई बार बदल जाता है, खो जाता है या बंद हो जाता है। ऐसे में OTP नहीं आता, वेरिफिकेशन नहीं होता और कई जरूरी काम रुक जाते हैं।

अब, 2025 में UIDAI ने इस परेशानी को खत्म कर दिया है। अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए लोगों को Aadhaar केंद्र जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था और कई बार दस्तावेज भी दिखाने पड़ते थे। हाल ही में UIDAI ने अपने नए Aadhaar App के लॉन्च के साथ यह घोषणा की है कि Aadhaar में मोबाइल नंबर अपडेट जल्द ही घर बैठे, OTP + Face Authentication के माध्यम से किया जा सकेगा यानी अब आपको Aadhaar सेवा केंद्रों तक का झंझट झेलने की जरूरत नहीं होगी।

इन लोगों को होगा फायदा

यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए वरदान है जिनका पुराना नंबर बंद हो गया है, SIM बदला है, या वे किसी कारणवश Aadhaar केंद्र नहीं जा पाते। UIDAI का उद्देश्य Aadhaar सेवाओं को और डिजिटल, आसान और तेज बनाना है ताकि कम समय में अधिक सुविधाएं मिल सकें।

ऐप Aadhaar App की मुख्य खूबियां

नए Aadhaar App में जो सुविधाएं दी गई हैं: कई Aadhaar प्रोफाइल (जैसे परिवार के सदस्यों) एक ही ऐप में जोड़ने की सुविधा, बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प प्राइवेसी और सुरक्षा की बेहतर सुविधा, QR-code आधारित Aadhaar शेयरिंग बिना कागज के पहचान वेरिफिकेशन, फेस-ओथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट आसान, तेज और सुरक्षित।

इन बातों का रखें ध्यान

बायोमैट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट / आइरिस / फोटो) अभी भी केवल Enrollment Centre से ही होंगे। अगर आपका Aadhaar से लिंक पुराना नंबर बंद है, OTP आपके पास नहीं आएगा ऐसे में पहले आप verification के लिए नजदीकी केंद्र जाएं।अपडेट के बाद SMS / नोटिफिकेशन आने तक पुराने नंबर से Aadhaar आधारित वेरिफिकेशन रोक दें। ऐप डाउनलोड केवल आधिकारिक स्रोत (Google Play / App Store) से करें।

UIDAI द्वारा जारी पोस्टर और जानकारी के अनुसार प्रक्रिया इस प्रकार होगी: Aadhaar App डाउनलोड करें: QR कोड स्कैन करके या Google Play / App Store से डाउनलोड करें। ऐप खोलें और अपना 12-अंकों वाला Aadhaar नंबर डालें। कैमरे के सामने चेहरा स्कैन करें ऐप आपका Face Match कर लेगा। जिस नंबर को आप अपडेट करना चाहते हैं, उसे दर्ज करें। उस मोबाइल पर आए OTP को एंटर करें। स्क्रीन पर दिखेगा — “Mobile Number Updated Successfully”

