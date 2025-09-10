अभिषेक बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, फर्जी AI कंटेन्ट की रोक लगाने की मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनल राइट्स) की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब वही इस चीज़ उनके पति और एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता ने फर्जी AI से फोटो को मिसयूज करने को लेकर अदालत के सामने गुहार लगाया । इस माँमे की सुनवाई आज हुई है।

ऐश्वर्या राय के बाद अभिषेक बच्चन ने भी अपनी छवि और प्राइवेसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कोर्ट से मांग की है कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट्स पर रोक लगाए। खास तौर पर एक्टर ने AI द्वारा बनाए गए फर्जी वीडियो और अश्लील सामग्री के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है।

अभिषेक के वकील ने बताया समय की मांग

इस मामले में अभिषेक बच्चन के वकील अमित नाइक का बयान भी आया है. उन्होंने अभिषेक के इस कदम को समय की मांग बताया है। उन्होंने कहा, ”ऐसे आदेश समय की मांग हैं और खास तौर से एआई और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सेलिब्रिटी के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकना बेहद जरूरी है.” इससे पहले अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स भी अपने पर्सनल राइट्स के सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठा चुके हैं।