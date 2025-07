Video-एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे का मॉनसून फोटोशूट में ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर छाया,फैंस बोले – Absolutely stunning

Shubhangi Atre Gorgeous Look: टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ की मशहूर एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे (Actress Shubhangi Atre) ने बारिश के मौसम में सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है। ‘Lost in the rain’ कैप्शन के साथ शेयर की गई इन तस्वीरों में शुभांगी डेनिम स्ट्रैपलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं और बारिश के मौसम का लुत्फ उठाती दिख रही हैं।