  3. AI Data Center Campus Visakhapatnam : अडानी इंटरप्राइजेज ने AI डेटा सेंटर कैंपस के लिए google के साथ की साझेदारी, गौतम अदाणी ने बताया ‘ऐतिहासिक दिन’

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

India AI Data Center Campus Visakhapatnam : अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है।  गूगल अगले पांच वर्षों में भारत में एआई हब स्थापित करने के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें अडानी समूह के साथ साझेदारी में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी शामिल होगा। गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन ने यहां औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, “यह सबसे बड़ा एआई हब है, जिसमें हम अमेरिका के बाहर दुनिया में कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं।”

पढ़ें :- Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन ने - कहा AI से नहीं जाएगी किसी की नौकरी,तकनीकी विशेषज्ञों के लिए संदेश

अदाणी समूह की कंपनी अदाणीकॉनेक्स और गूगल ने भारत में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी का ऐलान किया। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनाया जाएगा। इसमें करीब अगले पांच वर्षों में 15 अरब डॉलर का निवेश होगा।

सोशल मीडिया ‘प्लेटफॉर्म’ एक्स पर एक पोस्ट में गौतम अदाणी ने कहा कि इस हब में डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग और बड़े पैमाने पर एआई मॉडल इंफेरेंस के लिए आवश्यक टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) आधारित कंप्यूटिंग क्षमता होगी और यह एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा और कृषि से लेकर लॉजिस्टिक्स और वित्त आदि के लिए एआई-संचालित समाधान प्रदान करेगा।

 

 

