Google Cloud CEO Thomas Kurian : गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन ने – कहा AI से नहीं जाएगी किसी की नौकरी,तकनीकी विशेषज्ञों के लिए संदेश

Google Cloud CEO Thomas Kurian : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते चलन को लेकर जहां तकनीकी विशेषज्ञों की राय जुदा जुदा है वहीं गूगल Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन ने राहत भरी बात कही है। तकनीकी विशेषज्ञों के लिए खास संदेश के रूप में सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा AI से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। उनका मानना ​​है कि AI एक शक्तिशाली सेतु का काम करेगा, जो कर्मचारियों को आज जो कर सकते हैं उससे आगे बढ़कर कल जो करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

Google की कस्टमर एंगेजमेंट सुइट और इंजीनियरिंग टीम के अनुभव से पता चला है कि AI छोटे-छोटे और दोहराव वाले काम संभालता है, जिससे इंसान ज्यादा क्रिएटिव और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं। AI और इंसान मिलकर नई खोज और विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।

खबरों के अनुसार, टेक न्यूज़लेटर बिग टेक्नोलॉजी को दिए एक साक्षात्कार में, कुरियन ने इस लोकप्रिय धारणा को खारिज कर दिया कि AI लाखों भूमिकाओं को स्वचालित करने वाला है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बीच का रास्ता है,” और तर्क दिया कि इस तकनीक को मानवीय प्रतिभा (human talent) के प्रतिस्थापन के बजाय उसे बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाना चाहिए। कुरियन कहते हैं कि एआई कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक टीममेट है।

उदाहरण के लिए, गूगल के कस्टमर एंगेजमेंट सूट को ही लीजिए—गूगल क्लाउड पर AI -संचालित टूल्स का एक सेट जो कंपनियों को ग्राहकों के प्रश्नों का अधिक कुशलता से जवाब देने में मदद करता है। जब गूगल ने इसे पिछले साल लॉन्च किया था, तो लोगों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से चिंताजनक थी। कुरियन याद करते हैं, “जब हमने इसे पहली बार पेश किया था, तो लोगों ने पूछा था, ‘क्या इसका मतलब यह है कि हमें अब ग्राहक सेवा एजेंटों की ज़रूरत नहीं होगी?'”

लेकिन नतीजा उससे बिल्कुल उलट निकला जिसकी कई लोगों को आशंका थी। उन्होंने बिग टेक्नोलॉजी को बताया, “हमारे लगभग किसी भी ग्राहक ने किसी को जाने नहीं दिया।” इसके बजाय, इस सिस्टम का इस्तेमाल ऐसे सवालों को संभालने के लिए किया जा रहा है जिनके बारे में ग्राहक अक्सर कॉल करने से हिचकिचाते हैं—छोटे, सामान्य या अटपटे सवाल जो इनबॉक्स में जगह बना लेते हैं लेकिन जिनके लिए शायद ही कभी किसी इंसानी संपर्क की ज़रूरत पड़ती है।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जून में लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट पर अपनी उपस्थिति के दौरान इसी तरह का विचार व्यक्त किया था । उन्होंने बताया कि एआई टूल्स ने इंजीनियरों की उत्पादकता को लगभग 10% तक बढ़ाने में मदद की है। कंपनी इस लाभ को एआई-संचालित सहायता द्वारा सक्षम इंजीनियरिंग क्षमता के अतिरिक्त घंटों की गणना करके मापती है।