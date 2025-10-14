ADGP Suicide Case : राहुल गांधी ने पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम से की अपील, बोले-एक्शन लीजिए और बंद कीजिए तमाशा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरण कुमार (ADGP Y Puran Kumar) के परिवार से करीब 50 मिनट तक परिवार से बात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नायब सैनी सरकार (Naib Saini Government) पर निशाना साधते हुए आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं है। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी (Haryana CM Nayab Singh Saini) से अपील है कि दोनों बेटियों से किए वादे को पूरा करें। सरकार तमाशा बंद करें।

ये सिर्फ एक परिवार का नहीं है मामला

राहुल गांधी ने कहा कि कई वर्षों से सिस्टम के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ऑफिसर को कमतर करने के लिए करियर बर्बाद करने के लिए सिस्टम के आधार पर दूसरे ऑफिसर लगातार काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई-बहन हैं। उनको गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सफल क्यों न हों, कितने भी ताकतवर क्यों न हों? कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हों? अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है।

राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस प्रतिपक्ष राव नरेंद्र और एआईसीसी के चेतन चौहान माैजूद रहे।