आदित्य धर ने ध्रुव राठी को दिया करारा जवाब , बोले- ‘ये सुनामी 2026 तक जारी रहेगी…

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ लगातार चर्चाओं बनी हुई है। इस समय बॉक्स ऑफिस कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने भारत में करीब 600 करोड़ और वर्ल्डवाइड 900 करोड़ तक कमाई कर ली है।  आदित्य धर ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की जहां कई लोगों ने तारीफ की।  इसी बीच फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में फिल्म ‘धुरंधर’ को एक प्रोपेगेंडा बताया. साथी ने यह भी कहा कि अपने अट्रेक्टिवनेस की वजह से यह फिल्म खतरनाक है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर  अदित्य धर ने ध्रुव राठी को करारा जवाब दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यह सफलता ऑर्गेनिक है…

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर कई स्टोरीज रीशेयर की हैं, जिनमें से एक में लिखा है, ‘इंडियन सिनेमा में इतिहास फिर से लिखा जा रहा है।  ये फिल्म उन लोगों के लिए है, जिनके दिलों में देश के लिए जुनून और प्यार है. ये लोग अपने देशवासियों को एक कहानी सुनाना चाहते थे। बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की सक्सेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑर्गेनिक है।  इसलिए रिलीज वीक में ‘कॉर्पोरेट बुकिंग’ का रोना रोने वाले सभी लोग अब अचानक चुप हो गए हैं।

क्रिटिसीज्म की लहर में बह गया…

आदित्य धर ने आगे लिखा, ‘हाल ही में एक वीडियो क्रिएटर ने फिल्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की और वो खुद क्रिटिसिज्म की लहर में बह गया।  धुरंधर आज एक जुनून बन चुका है, एक सुनामी जो अपने रास्ते में आने वाली हर दूसरी फिल्म को बहा ले जाएगी।  अब ये सुनामी 2026 तक जारी रहेगी।  ये जल्द रुकने वाली नहीं है.

डायरेक्टर पर पूरा विश्वास रखा….

इसके साथ ही उन्होने लिखा ‘दिल्ली के यंग डायरेक्टर आदित्य धर और उनके एक्टर्स और टेक्नीशियन्स की टीम की मेहनत से ये सुनामी बनाई गई है।  सभी ने एक ही विजन और पॉजिटिव अप्रोच में एकजुटता दिखाई है।  ये कहानी सुनने के लिए जुनूनी रहे हैं और डायरेक्टर के काम पर पूरा विश्वास रखते हैं.’

 

