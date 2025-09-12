The Ba**ds Of Bollywood: Direction के बाद आर्यन खान ने किया सिंगिंग डेब्यू , दिलजीत दोसांझ संग मिलाए सुर में सुर

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने आगमी वेबसीरीज ‘ द बेड ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस सीरीज की आडियन्स बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। पहले तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुए अब धीरे धीरे गाने भी रिलीज हो रहे हैं । आर्यन डायरेक्शन में डेब्यू के साथ सिंगिंग डेब्यू भी कर चुके हैं। इस सीरिज का तीसरा गाना ‘तेनू की पता’ रिलीज हो चुका है. इससे पहले ‘तू पहली तू आखिरी’ और ‘बदली सी हवा है’ कुछ दिनों पहले रिलीज किए गए थे।

शाहरुख ने किया दिलजीत का शुक्रिया

शाहरुख खान सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहते हैं। जब कोई त्योहार हो या फिर फिल्म का प्रमोशन करना हो, तभी वो पोस्ट शेयर किया करते हैं। या फिर अगर उन्हें किसी का धन्यवाद करना हो तो उस सिंगर या एक्टर के लिए शाहरुख पोस्ट करते हैं। इस बार दिलजीत पर शाहरुख ने प्यार बरसाया है।

किंग खान ने दिलजीत का धन्यवाद करते हुए लिखा- दिलजीत पाजी को दिल से शुक्रिया और बड़ी सी झप्पी। आप बहुत ही काइंड और स्वीट इंसान हैं। उम्मीद करता हूँ की आर्यन ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। लव यू. शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस ने भी इस पोस्ट पर कॉमेंट किया है. उन्होंने लिखा- इस कोलैब ने हमारा दिल-जीत लिया।