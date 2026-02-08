Epstein Files में 169 बार नाम आने पर दलाई लामा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिला

Epstein Files Controversy : अमेरिका के बाल यौन अपराधी, सीरियल रेपिस्ट और मानव तस्कर जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी फ़ाइल्स में दुनिया भर की मशहूर हस्तियों का नाम सामने आया है। जिसमें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का नाम भी शामिल है। इस मामले में अब दलाई लामा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनके कार्यालय की ओर से रविवार को एक बयान जारी कर कहा गया कि दलाई लामा कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट के ज़रिए कन्फर्म हुआ कि हाल ही में जारी एपस्टीन फाइलों में दलाई नाम कम से कम 169 बार आया है। दलाई का नाम कई पर्सनल ईमेल और “मसाज फॉर डमीज़” नाम की एक किताब के इंडेक्स में भी था, जो पहले जारी की गई फाइलों में एक स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट के तौर पर मौजूद थी। 21 अक्टूबर, 2012 को दिवंगत सेक्स अपराधी और फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन को एक अनजान भेजने वाले से मिले एक ईमेल में कहा गया था कि वह व्यक्ति “उस आइलैंड पर होने वाले एक इवेंट में जाना चाहता है जहां दलाई लामा आ रहे हैं,” जिस पर एपस्टीन ने जवाब दिया, “इवेंट में जाओ।”

Press Statement Some recent media reports and social media posts concerning the “Epstein files” are attempting to link His Holiness the Dalai Lama with Jeffrey Epstein. We can unequivocally confirm that His Holiness has never met Jeffrey Epstein or authorised any meeting or… pic.twitter.com/QtV6B3Wr0u — Dalai Lama (@DalaiLama) February 8, 2026

इस मामले में दलाई लामा के ऑफिस ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा- “एपस्टीन फाइलों” से जुड़ी कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में परम पावन दलाई लामा को जेफरी एपस्टीन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम साफ तौर पर पुष्टि करते हैं कि परम पावन कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले हैं और न ही उन्होंने अपनी ओर से किसी को भी उनसे मिलने या बातचीत करने की इजाज़त दी है।”