भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तान के फैंस ने अपने ही टीम को धो डाला। जी हाँ ये सच है टीम इंडिया के जीतने के बाद पाकिस्तान की जनता अपने प्लेएर्स पर नाराजगी जाहिर की है।बात दें कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर फैंस ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा एक फैन ने कहा-एकदम फ‍िजूल गेम खेला इन लोगों ने, ना कोई बैट‍िंग दिखी और ना कोई बॉल‍िंग. हमें लगा कि बराबर का मुकाबला होगा पर ऐसा एकदम नहीं हुआ।

इसके बात एक चैनल ने उनसे सवाल किया कि दोनों देशों के बीच सुपर फोर के तहत 21 स‍ितंबर को एक और भ‍िड़ंत हो सकती है, क्या दोबारा मैच देखने आएंगे? इस पर अन्य पाकिस्तानी फैन ने कहा-हम नहीं आएंगे. मैं इतना पैसा खर्च कर अबू धाबी से यहां आया, लेक‍िन गेम में कोई मजा नहीं है, कोई नेल बाइट‍िंग नहीं है, शुरू से ही मैच वनसाइड रहा. अगर मैच फंसता तो हम यह कहते कि चलो मजा आया. इंड‍िया ने अच्छा खेला और अच्छा खेला और अच्छा जीता।

भारत-पाक‍िस्तान एश‍िया कप मैच में क्या हुआ?

भारत ने रविवार को एशिया कप ग्रुप A के मुकाबले में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर आसानी से जीत हासिल की. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव (3 विकेट, 18 रन) और अक्षर पटेल (2 विकेट, 18 रन) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को केवल 127 रन पर 9 विकेट पर रोक दिया।