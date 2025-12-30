पुतिन के घर पर हुआ हमला तो PM मोदी ने जताई चिंता; बोले- डिप्लोमैटिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति का सबसे अच्छा रास्ता

Attack on Putin’s Residence: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेन के कथित ड्रोन हमले की बात सामने आई है। जिसको लेकर रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 91 लंबी दूरी के ड्रोन्स ने पुतिन के नोवगोरोड इलाके में स्थित कंट्री रेसिडेंस पर हमला की कोशिश की। इस बीच, पीएम नरेंद्र मोदी समेत दुनियाभर के कई नेताओं ने इस हमले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमैटिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति का सबसे अच्छा रास्ता है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रूसी राष्ट्रपति के घर पर हुए हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाने की खबरों से हम बहुत चिंतित हैं। चल रही डिप्लोमैटिक कोशिशें दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता हैं। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन कोशिशों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है।”

Deeply concerned by reports of the targeting of the residence of the President of the Russian Federation. Ongoing diplomatic efforts offer the most viable path toward ending hostilities and achieving peace. We urge all concerned to remain focused on these efforts and to avoid any… — Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025

पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ ने की हमले की निंदा

पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “पाकिस्तान रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए कथित हमले की निंदा करता है। ऐसा घिनौना काम शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है, खासकर ऐसे समय में जब शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रूसी संघ के राष्ट्रपति, सरकार और रूस के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है। हम सभी प्रकार की हिंसा और सुरक्षा को कमजोर करने और शांति को खतरे में डालने वाले कामों को दृढ़ता से खारिज करते हैं।”