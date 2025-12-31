  1. हिन्दी समाचार
  3. पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक की निंदा को लेकर भारत और UAE पर भड़के जेलेंस्की , बोले’ हम पर हमले की निंदा क्यों नहीं करते

रूस और युक्रेन युद्ध शांति प्रस्ताव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले की कई देशों ने निंदा की है। इस हमले के बाद रूस ने भी यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं, अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भारत, यूएई समेत अन्य देशों पर जमकर निशाना साधा है.जेलेंस्की का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति के घर पर हुए हमले की निंदा करने वाले देशों ने यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों पर आंख बंद कर ली है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

जेलेंस्की का बड़ा बयान

बता दें कि मीडिया से जेलेंस्की ने कहा, “यह भ्रामक और अजीब है कि भारत, यूएई समेत कई देशों ने पुतिन के आवास पर हमारे कथित ड्रोन हमले की निंदा की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।”

हमारे बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग मर रहे हैं। वो इसकी निंदा क्यों नहीं करते हैं? सच कहूं तो इन मुद्दों पर मुझे भारत और संयुक्त अरब अमीरात की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

क्या है पूरा मामला   

29 दिसंबर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया था कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति आवास पर 91 ड्रोन से हमले करने की कोशिश की थी, जिन्हें हवा में भी नष्ट कर दिया गया था। हालांकि, यूक्रेन ने रूस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि शांति वार्ता में अड़चन डालने के लिए रूस झूठे आरोप लगा रहा है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की थी। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए कहा था कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं, जिससे शांति वार्ता में बाधा उत्पन्न हो।

 

 

 

