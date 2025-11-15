  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार सफलता पर पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दीं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान (Union Minister and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) chief Chirag Paswan) ने शनिवार को अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार सफलता पर पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दीं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसलिए एलजेपी (आरवी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए में हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की और जेडीयू और एलजेपी आरवी के बीच एक झूठी कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। पासवान ने कहा कि मुझे खुशी है कि सीएम ने एनडीए में हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वोट देने गए एलजेपी आरवी उम्मीदवार का समर्थन किया। अलौली में जहां मैं वोट करता हूं मैंने जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि वे जेडीयू और एलजेपी (आरवी) के बारे में गुमराह कर रहे थे और सिर्फ एक झूठी कहानी गढ़ रहे थे। राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं। वहीं महागठबंधन केवल 35 सीटें ही हासिल कर सका। एनडीए ने 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में इसने 206 सीटें जीती थीं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों...

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक अग्रवाल व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को किया सस्पेंड

बगावत पर बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व केन्द्रीय आरके सिंह, MLC अशोक...

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री...

Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, चारों ओर लाशें बिखरी थीं...हर तरफ धुआं ही धुआं'

Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी,...

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव की हार की समीक्षा

राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की बिहार चुनाव...

Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान हुआ विस्फोट, धमाके के कारणों की जा रही है जांच

Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान...