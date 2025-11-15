बिहार चुनाव के बाद ​केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान (Union Minister and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) chief Chirag Paswan) ने शनिवार को अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की शानदार सफलता पर पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दीं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने सीएम से मुलाकात की, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसलिए एलजेपी (आरवी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए में हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की और जेडीयू और एलजेपी आरवी के बीच एक झूठी कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। पासवान ने कहा कि मुझे खुशी है कि सीएम ने एनडीए में हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने वोट देने गए एलजेपी आरवी उम्मीदवार का समर्थन किया। अलौली में जहां मैं वोट करता हूं मैंने जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि वे जेडीयू और एलजेपी (आरवी) के बारे में गुमराह कर रहे थे और सिर्फ एक झूठी कहानी गढ़ रहे थे। राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं। वहीं महागठबंधन केवल 35 सीटें ही हासिल कर सका। एनडीए ने 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में इसने 206 सीटें जीती थीं।