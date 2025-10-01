  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा, मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा, मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने ​दशहरा और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब यूपी की योगी सरकार भी राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का दिवाली तोहफा दे सकती है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। केंद्र सरकार ने ​दशहरा और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब यूपी की योगी सरकार भी राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का दिवाली तोहफा दे सकती है। इसका फायदा करीब 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।

पढ़ें :- सीईओ यमुना अथॉरिटी राकेश सिंह को योगी सरकार ने दिया दशहरा गिफ्ट, रिटायरमेंट से पहले आया ये बड़ा आदेश

बोनस की अधिकतमधन राशि 7000 रुपये हो सकती है। वहीं, अब सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य में बोनस पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों, वर्कचार्ज व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या लगभग 14.81 लाख है। इन सभी को दीपावली से पहले सरकार बोनस का तोहफा देगी। बोनस से सरकार के खजाने पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा, मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा,...

सीईओ यमुना अथॉरिटी राकेश सिंह को योगी सरकार ने दिया दशहरा गिफ्ट, रिटायरमेंट से पहले आया ये बड़ा आदेश

सीईओ यमुना अथॉरिटी राकेश सिंह को योगी सरकार ने दिया दशहरा गिफ्ट,...

आई लव मौहम्मद के पोस्टर पर अपना फोटो लगा कर अन्य मुस्लिमों के घर पर लगा दिए, विरोध करने पर की मारपीट, शिकायत मिलने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

आई लव मौहम्मद के पोस्टर पर अपना फोटो लगा कर अन्य मुस्लिमों...

योगी सरकार ने त्योहारों से पहले यात्रियों को दिया बड़ा गिफ्ट, अब AC बसों का सफर हुआ सस्ता

योगी सरकार ने त्योहारों से पहले यात्रियों को दिया बड़ा गिफ्ट, अब...

अपनी फुफेरी बहन से शादी करने कोर्ट पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, परिसर में गला रेत कर दी गई हत्या

अपनी फुफेरी बहन से शादी करने कोर्ट पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, परिसर में गला...

सोना तो छोड़िए BJP के बीच मची बहुमूल्य धातुओं की जमाख़ोरी की वजह से अब तो चांदी भी ग़रीब की पहुंच से बाहर हो गयी: अखिलेश यादव

सोना तो छोड़िए BJP के बीच मची बहुमूल्य धातुओं की जमाख़ोरी की...