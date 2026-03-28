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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद टैगोर ने पीएम मोदी पर किया तंज, पीएम की लोकप्रियता चुनावी सफलता नही

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा का धर्म और राजनीति का मेल, राज्य की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक बनावट के साथ मेल नहीं खाता।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा का धर्म और राजनीति का मेल, राज्य की विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक बनावट के साथ मेल नहीं खाता। टैगोर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भले ही पीएम मोदी राज्य में बड़ी भीड़ जुटाते हैं, लेकिन वह लोकप्रियता भाजपा के लिए चुनावी सफलता में नहीं बदल पाई है। पीएम मोदी के करिश्मे और क्या कमज़ोर स्थानीय नेतृत्व ही भाजपा के सीमित चुनावी लाभों का कारण है।

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कांग्रेस की स्थिति पर बोलते हुए सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु में स्थिति मौलिक रूप से अलग है। उन्होंने कहा कि इसके दो पहलू हैं पीएम मोदी यहां एक अलग तरह की कहानी लेकर आते हैं, क्योंकि तमिलनाडु धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाता। वह बाहर जो बोलते हैं और भाजपा जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, उसे तमिलनाडु की राजनीति की मूल विचारधारा के विपरीत देखा जाता है। सांसद टैगोर ने पीएम मोदी की मदुरै यात्रा का ज़िक्र किया, जहां प्रधानमंत्री ने तिरुपरनकुंद्रम मंदिर का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि पीएम ने एक बयान दिया था कि वहां दीपम (दीपक) जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन यह सच नहीं है। दीपक जलाया गया था। भाजपा एक मस्जिद के पास दीपक जलाना चाहती थी और इस तरह की सोच को तमिलनाडु में स्वीकार नहीं किया जाता। टैगोर ने इसे राज्य में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का एक ऐसा उदाहरण बताया, जिसका उल्टा असर हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मोदी का विकास का एजेंडा मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता तो पाता है, लेकिन जब राजनीति और धर्म आपस में मिल जाते हैं, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं।

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