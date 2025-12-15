पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने ममता बनर्जी की फोटो एडिट कर हिटलर से की तुलना, मचा सियासी घमासान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा (West Bengal Assembly Elections) के चुनाव होने है। इससे पहले राज्यभर की राजनीति में गर्माहट तेज हो गई है। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। इसी बीच पश्चिम बंगाल भाजपा (West Bengal BJP ) की एक सोशल मीडिया पोस्ट से प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) और जर्मन के शासक एडोल्फ हिटलर (German ruler Adolf Hitler) को एक साथ दिखाया गया है।

The dictator is rattled!! pic.twitter.com/tylmnXziHQ — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) December 15, 2025

पश्चिम बंगाल भाजपा की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्यभर की राजनीति में एक नए सियासी तूफान को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल का तानाशाह बताते हुए लिखा ‘तानाशाह की तिलमिलाहट’।