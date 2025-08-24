AI महिला के लिए बना बड़ा वरदान, 25 साल बाद लगी बोलने; जानिए कैसे हुआ कमाल

AI helps UK Woman Rediscover Lost Voice: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई के आने बाद तकनीक विकास की रफ्तार दोगुनी होने लगी है। इस तकनीक ने इंसानों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। इस बीच एआई की मदद से एक बड़ा चमत्कार हुआ है। मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित एक ब्रिटिश महिला, जो अपनी बोलने की क्षमता खो चुकी थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एक पुराने घरेलू वीडियो की मुश्किल से सुनाई देने वाली आठ सेकंड की क्लिप की मदद से एक बार फिर अपनी आवाज में बात करने लगी हैं।

फ्रांस 24 के अनुसार, कलाकार सारा एज़ेकील को 25 साल पहले, अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती होने के दौरान 34 साल की उम्र में एमएनडी का पता चला, जिसके बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई। यह स्थिति, जो तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों को धीरे-धीरे नुकसान पहुँचाती है, जीभ, मुंह और गले की मांसपेशियों में कमज़ोरी पैदा कर सकती है, जिससे कुछ पीड़ित पूरी तरह से बोल नहीं पाते। निदान के बाद के वर्षों में, उत्तरी लंदन की एज़ेकील, कंप्यूटर और ध्वनि उत्पन्न करने वाली तकनीक का उपयोग करके संवाद करने में सक्षम हो गईं। हालाँकि, उनकी आवाज़ उनकी अपनी आवाज़ से बिल्कुल अलग थी।

वह कंप्यूटर कर्सर का उपयोग करके अपनी इमेज बनाने में एक कलाकार के रूप में अपना करियर भी जारी रख पाईं। लेकिन उनके दो बच्चे, अवीवा और एरिक, बड़े हुए और उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनकी माँ कभी कैसे बोलती थीं। हाल के वर्षों में, विशेषज्ञ तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की मूल आवाज़ के कम्प्यूटरीकृत संस्करण बनाने में तेज़ी से सक्षम हो रहे हैं। लेकिन इस तकनीक के लिए आम तौर पर लंबी और अच्छी गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है, और फिर भी ऐसी आवाज़ें निकलती हैं जो पीड़ित व्यक्ति जैसी तो लगती हैं, लेकिन “बहुत ही नीरस और एकरस” होती हैं, ऐसा ब्रिटेन की मेडिकल कम्युनिकेशन कंपनी स्मार्टबॉक्स के साइमन पूल ने बताया।

पूल ने एएफपी को बताया कि कंपनी ने शुरुआत में एज़ेकील से एक घंटे का ऑडियो मांगा था। जिन लोगों के एमएनडी जैसी स्थितियों के कारण बोलने की क्षमता खोने की आशंका होती है, उन्हें वर्तमान में अपनी “पहचान” को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनकी संवाद करने की क्षमता भी बनी रहे। लेकिन स्मार्टफ़ोन के आने से पहले, उपयुक्त रिकॉर्डिंग का होना बहुत कम आम था। जब एज़ेकील को केवल एक बहुत ही छोटी और खराब गुणवत्ता वाली क्लिप मिल पाई, तो पूल ने कहा कि उनका “दिल बैठ गया”।

1990 के दशक के एक होम वीडियो की यह क्लिप सिर्फ़ आठ सेकंड लंबी थी, धीमी आवाज़ में और पृष्ठभूमि में टीवी की आवाज़ के साथ। पूल ने न्यूयॉर्क स्थित एआई वॉयस विशेषज्ञ इलेवनलैब्स द्वारा विकसित तकनीक का सहारा लिया, जो न केवल बहुत कम आधार पर आवाज़ उत्पन्न कर सकती है, बल्कि उसे एक वास्तविक इंसान की आवाज़ जैसा भी बना सकती है।

उन्होंने क्लिप से एक आवाज़ का नमूना अलग करने के लिए एक एआई उपकरण का इस्तेमाल किया और एक दूसरे उपकरण का इस्तेमाल किया – जो रिक्त स्थानों को भरने के लिए वास्तविक आवाज़ों पर प्रशिक्षित था – अंतिम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। परिणाम, एज़ेकील की खुशी के लिए, उसके मूल के बहुत करीब था, उसके लंदन के उच्चारण और उस हल्की तुतलाहट के साथ जिससे उसे कभी नफ़रत थी।

पूल ने कहा, “मैंने उसे नमूने भेजे और उसने मुझे एक ईमेल लिखा जिसमें लिखा था कि जब उसने इसे सुना तो वह लगभग रो पड़ी।” उन्होंने आगे कहा, “उसने कहा कि उसने इसे एक दोस्त को सुनाया जो उसे उसकी आवाज़ जाने से पहले से जानता था और यह उसकी अपनी आवाज़ वापस पाने जैसा था।” यूके के मोटर न्यूरॉन रोग संघ के अनुसार, निदान के बाद दस में से आठ रोगियों को आवाज़ संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान कंप्यूटर जनित आवाज़ों का समय, पिच और स्वर “काफी रोबोटिक” हो सकते हैं।

पूल ने कहा, “इस नई एआई तकनीक की असली प्रगति यह है कि आवाज़ें वास्तव में मानवीय और अभिव्यंजक हैं, और वे वास्तव में उस आवाज़ में मानवता वापस लाती हैं जो पहले थोड़ी कंप्यूटरीकृत लगती थी। किसी आवाज़ को निजीकृत करना किसी की “पहचान” को संरक्षित करने का एक तरीका है।” उन्होंने आगे कहा, “”खासकर अगर आपको जीवन में बाद में कोई बीमारी हो जाती है, और आप अपनी आवाज़ खो देते हैं, तो किसी पुरानी आवाज़ का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी मूल आवाज़ में बोल पाना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।”