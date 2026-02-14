  1. हिन्दी समाचार
  AI Impact Summit 2026 : भारत एआई इम्पैक्ट समिट में दुनियाभर से पहुंचेंगे ये राजनेता , देखें पूरी लिस्ट

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सोमवार, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

By अनूप कुमार 
AI Impact Summit 2026 :  इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सोमवार, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस समिट में दुनिया भर से उद्योग जगत के नेता, पॉलिसीमेकर्स, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। पांच दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया भर के वैश्विक नेता, नीति निर्माता और Innovative artificial intelligence(AI) के भविष्य के मार्ग पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे। यह ग्लोबल साउथ द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला वैश्विक AI समिट होगा।

16 से 20 फरवरी तक 700 से अधिक सत्रों की योजना के साथ, यह कार्यक्रम तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित होगा: लोग, ग्रह और प्रगति। चर्चाएँ रोजगार, कौशल विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास, साथ ही टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित रहेंगी।

अब तक आयोजित चार वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनों में सबसे बड़ा होने के नाते, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 20 राष्ट्राध्यक्षों, 45 से अधिक मंत्रियों और 40 से अधिक भारतीय और वैश्विक सीईओ की भागीदारी होने की उम्मीद है। इनमें निम्नलिखित नेता शामिल हैं:

1. भूटान- शेरिंग तोबगे, प्रधानमंत्री
2. बोलीविया- एडमंड लारा मोंटानो, उपराष्ट्रपति
3. ब्राजील – लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, राष्ट्रपति
4. क्रोएशिया – आंद्रेज प्लेनकोविक, प्रधानमंत्री
5. एस्टोनिया – अलार करिस, राष्ट्रपति
6. फिनलैंड – पेटेरी ओर्पो, प्रधानमंत्री
7. फ्रांस – इमैनुएल मैक्रों, राष्ट्रपति
8. ग्रीस – किरियाकोस मित्सोताकिस, प्रधानमंत्री
9. गुयाना – डॉ. भारत जगदेव, उपराष्ट्रपति
10. कजाकिस्तान – ओल्जास बेक्टेनोव, प्रधानमंत्री
11. लिकटेंस्टीन – एच.एस.एच. वंशानुगत राजकुमार एलोइस, लिकटेंस्टीन रियासत के वंशानुगत राजकुमार
12. मॉरीशस- डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम GCSK, FRCP, प्रधानमंत्री
13. सर्बिया – अलेक्जेंडर वुसिक, राष्ट्रपति
14. स्लोवाकिया – पीटर पेलेग्रिनी, राष्ट्रपति
15. स्पेन – पेड्रो सांचेज पेरेज-कास्टेजोन, राष्ट्रपति
16. श्रीलंका – अनुरा कुमारा डिसानायका, राष्ट्रपति
17. सेशेल्स – सेबेस्टियन पिल्ले, उपराष्ट्रपति
18. स्विट्जरलैंड- गाय परमेलिन, राष्ट्रपति
19. नीदरलैंड – डिक शूफ, प्रधानमंत्री
20. यूएई- शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस

इनके अलावा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने वाली कई प्रमुख हस्तियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग, क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन, टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ आदि शामिल हैं।

