  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. AI-powered Pixel 10a :  इस दिन लॉन्च होगा AI-पावर्ड Pixel 10a ,  जाने क्या फीचर्स मिलेंगे ?

AI-powered Pixel 10a :  इस दिन लॉन्च होगा AI-पावर्ड Pixel 10a ,  जाने क्या फीचर्स मिलेंगे ?

गूगल ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 18 फरवरी को एआई-पावर्ड पिक्सल 10ए लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य कम कीमत वाले फोन में उन्नत एआई कार्यक्षमता लाना और लोकप्रिय A-series smartphones की शुरुआत करना है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Vivo V70 और Vivo V70 Lite स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, जानें- कब और कितने बजे होगी एंट्री

Vivo V70 और Vivo V70 Lite स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट का...

YouTube auto-dubbing feature : यूट्यूब का ऑटो-डबिंग फीचर कंटेंट क्रिएटर्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में करेगा मदद , अपडेट जारी

YouTube auto-dubbing feature : यूट्यूब का ऑटो-डबिंग फीचर कंटेंट क्रिएटर्स को ग्लोबल...

AI-powered Pixel 10a :  इस दिन लॉन्च होगा AI-पावर्ड Pixel 10a ,  जाने क्या फीचर्स मिलेंगे ?

AI-powered Pixel 10a :  इस दिन लॉन्च होगा AI-पावर्ड Pixel 10a , ...

पैरेंट्स सावधान : मोबाइल फोन की मानसिक गुलामी छीन रही मासूमों की जिंदगी, लापरवाह अभिभावक भी जिम्मेदार

पैरेंट्स सावधान : मोबाइल फोन की मानसिक गुलामी छीन रही मासूमों की...

Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप को देगा टक्कर

Apple जल्द लॉन्च कर सकती है आईफोन फ्लिप , गैलेक्सी जेड फ्लिप...

Huawei Mate X7  :  हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च , जानें कीमत और कैमरा

Huawei Mate X7  :  हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च , जानें कीमत...