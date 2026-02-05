AI-powered Pixel 10a :  इस दिन लॉन्च होगा AI-पावर्ड Pixel 10a ,  जाने क्या फीचर्स मिलेंगे ?

AI-powered Pixel 10a : गूगल ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 18 फरवरी को एआई-पावर्ड पिक्सल 10ए लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य कम कीमत वाले फोन में उन्नत एआई कार्यक्षमता लाना और लोकप्रिय A-series smartphones की शुरुआत करना है। यह घोषणा एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से की गई, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हुए क्योंकि लॉन्च उम्मीद से पहले हो रहा है। इसके जरिए गूगल ज्यादा किफायती दाम में एडवांस AI फीचर्स देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है।

डिज़ाइन

इस छोटे से टीज़र से Pixel 10a और इसके डिज़ाइन की पुष्टि होती है, जो देखने में इसके पिछले मॉडल से काफी मिलता-जुलता है।

डुअल-कैमरा सेटअप

हालांकि, मुख्य बदलाव पीछे की तरफ दिया गया फ्लैट डुअल-कैमरा सेटअप है, जो डिवाइस के साथ पूरी तरह से सपाट है। पिछले साल के मॉडल में पिल-शेप वाले कैमरा कटआउट के चारों ओर एक उभरा हुआ किनारा था। Google ने Pixel 10a के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है।

रेंज

Pixel 10

फिलहाल गूगल की Pixel 10 सीरीज में अलग-अलग प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन शामिल हैं. Pixel 10 की शुरुआती कीमत 799 डॉलर है, जो भारतीय रुपये में करीब 72 हजार रुपये के आसपास बैठती है।

Pixel 10 Pro

वहीं Pixel 10 Pro 999 डॉलर यानी लगभग 90 हजार रुपये से शुरू होता है. बड़े डिस्प्ले वाले Pixel 10 Pro XL की कीमत 1,199 डॉलर है, जो भारतीय बाजार में करीब 1.08 लाख रुपये के बराबर होती है।

Pixel 10 Pro Fold 1

इसके अलावा गूगल का फोल्डेबल स्मार्टफोन Pixel 10 Pro Fold 1,799 डॉलर की शुरुआती कीमत पर आता है, जिसकी भारतीय कीमत लगभग 1.63 लाख रुपये के करीब बनती है।

Gemini AI फीचर्स

कम कीमत होने के बावजूद इन डिवाइस में लेटेस्ट Gemini AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। इनमें Gemini Live और Circle to Search जैसे फीचर्स शामिल रहते हैं।