AI-powered “Touch-up” tools: Google Photos में आया AI टच-अप फीचर , अब फोटो एडिटिंग और आस होगी

AI-powered “Touch-up” tools : Google ने अपने पॉपुलर ऐप Google Photos में नए टच-अप टूल्स लॉन्च किए हैं, जो खासतौर पर पोर्ट्रेट फोटो को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। इस नए अपडेट के जरिए Users अब चेहरे की छोटी-छोटी डिटेल्स जैसे स्किन, आंखें और दांत को आसानी से एडिट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये एडिटिंग बहुत नेचुरल लगती है, यानी फोटो ज्यादा फिल्टर वाली नहीं बल्कि असली जैसी दिखती है।

यूज़र्स सीधे ऐप के अंदर ही चेहरे में हल्के, प्रोफ़ेशनल-लेवल के सुधार कर सकते हैं। यह फ़ीचर, जिसे अप्रैल 2026 के आखिर में दुनिया भर में रोल आउट करना शुरू किया गया था, भारी-भरकम फ़िल्टर लगाने के बजाय चेहरे की विशेषताओं पर बारीक कंट्रोल देकर पोर्ट्रेट को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है।

टारगेटेड एडिटिंग: AI चेहरों को पहचान लेता है, जिससे यूज़र्स एक ही ग्रुप फ़ोटो में छह अलग-अलग चेहरों तक को एडिट कर सकते हैं।

एडजस्टेबल इंटेंसिटी: हर टूल में एक स्लाइडर होता है, जिससे यूज़र्स इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं ताकि नतीजा ज़्यादा एडिट किया हुआ न लगे, बल्कि नैचुरल दिखे।

यह नया फीचर सभी यूजर्स के लिए एक साथ नहीं आया है। Google इसे धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है, इसलिए कुछ यूजर्स को यह अपडेट पहले मिल सकता है और कुछ को बाद में। यह आपके फोन और ऐप के वर्जन पर भी निर्भर करता है।