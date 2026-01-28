  1. हिन्दी समाचार
Google Photos में आया धांसू फीचर अपडेट, सिर्फ Voice या Text इनपुट से एडिट कर सकेंगे इमेज

Google Photos' New Editing feature : पिछले साल, गूगल ने US रीजन में गूगल फ़ोटो में एक नया एडिटिंग फ़ीचर जारी किया था जो वॉइस या टेक्स्ट इनपुट पर काम करता था। अब यह फ़ीचर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी रोल आउट किया जा रहा है। हालांकि, ये फीचर्स 18+ Android यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

ऊपर बताए गए देशों के यूज़र्स अब Photos से किसी दोस्त का चश्मा हटाने, उनकी आँखें खोलने या उन्हें मुस्कुराने के लिए कह सकते हैं। यह फ़ीचर आपकी प्राइवेट फ़ेस ग्रुप्स की इमेज का इस्तेमाल करके आपकी लाइब्रेरी में मौजूद लोगों की सटीक, पर्सनलाइज़्ड एडिटिंग करता है। Google Photos के एडिटर में नैनो बनाना के साथ, अब आप अपनी इमेज में सभी तरह के नए बदलाव करने के लिए कह सकते हैं। बस एक नई स्टाइल बताएं और देखें कि आपका विज़न कैसे सच होता है।

भारतीय क्षेत्र में, Google Photos में यह फ़ीचर इंग्लिश, तमिल, मराठी, तेलुगु, बंगाली और गुजराती भाषाओं में किसी भी ऐसे Android डिवाइस पर उपलब्ध है जिसमें कम से कम 4GB RAM और Android 8.0 या उससे ऊपर का वर्जन हो।

बता दें कि AI से बने कंटेंट में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए, Google Google Photos में C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स के लिए भी सपोर्ट जोड़ रहा है, जो एक परमानेंट डिजिटल लेबल लगाता है जो मॉडिफाई की गई इमेज का ओरिजिन और एडिट हिस्ट्री दिखाता है। इस नए फीचर को आज़माने के लिए, बस एक फोटो खोलें और “हेल्प मी एडिट” पर टैप करें।

