  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के संविधान मसौदे को दी मंज़ूरी, 4 हफ्ते में अपनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के संविधान मसौदे को दी मंज़ूरी, 4 हफ्ते में अपनाने का निर्देश

AIFF Constitution Approved: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ एआईएफएफ के संविधान के मसौदे को मंज़ूरी दी, फ़ुटबॉल संस्था को इसे चार हफ़्तों के भीतर आम सभा में अपनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाले एआईएफएफ के मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव को मान्यता दी। इसके साथ ही केवल एक वर्ष का कार्यकाल शेष होने के कारण नए चुनाव की संभावना से इनकार किया।

By Abhimanyu 
Updated Date

SC approves draft constitution of AIFF: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ एआईएफएफ के संविधान के मसौदे को मंज़ूरी दी, फ़ुटबॉल संस्था को इसे चार हफ़्तों के भीतर आम सभा में अपनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाले एआईएफएफ के मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव को मान्यता दी। इसके साथ ही केवल एक वर्ष का कार्यकाल शेष होने के कारण नए चुनाव की संभावना से इनकार किया।

पढ़ें :- पोर्न स्टार की 'न्यूड' तस्वीरें शेयर की तो Instagram Account ब्लाक,नाराज कोर्ट ने Meta को दिया ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाले वर्तमान पदाधिकारियों के चुनाव को भी मान्यता दी और कहा कि नए चुनावों की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कार्यकारी समिति 2026 में होने वाले चुनावों तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है। एआईएफएफ संविधान का मामला 2017 से सर्वोच्च न्यायालय में है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया संविधान तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एल. नागेश्वर राव ने 2023 में प्रस्तुत किया था। लेकिन संविधान पर अंतिम निर्णय तब से लंबित है।

फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने एआईएफएफ को पत्र लिखकर वार्निंग दी थी कि अगर 30 अक्टूबर तक उसके संविधान की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई तो उसे निलंबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर, 2025 को एआईएफएफ को निर्देश दिया था कि वह 2025-26 फुटबॉल सत्र, जिसमें सुपर कप और उसके नियंत्रण में आने वाली अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं, को समय पर शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इस कदम से भारतीय फुटबॉल के संचालन संबंधी गतिरोध में एक बड़ी सफलता मिली।

एफएसडीएल, जिसने दिसंबर 2010 के मास्टर राइट्स समझौते के तहत आईएसएल का प्रबंधन किया है, उसने एआईएफएफ के साथ एक सहमति प्रस्ताव के माध्यम से 8 दिसंबर, 2010 के मास्टर राइट्स समझौते के तहत अपने अनुबंधगत प्रथम बातचीत के अधिकार और मिलान के अधिकार को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते ने एआईएफएफ को खुली निविदा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।

 

पढ़ें :- केवल दिल्ली वालों को नहीं भारत वर्ष को है स्वच्छ हवा का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs OMA Playing XI: ओमान के खिलाफ तीन खिलाड़ियों को दिया जा सकता है आराम! ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs OMA Playing XI: ओमान के खिलाफ तीन खिलाड़ियों को दिया...

India @250: ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया रच देगी इतिहास, भारत के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड

India @250: ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया रच...

सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के संविधान मसौदे को दी मंज़ूरी, 4 हफ्ते में अपनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के संविधान मसौदे को दी मंज़ूरी, 4 हफ्ते...

एशिया कप मैच के बीच में श्रीलंकाई प्लेयर को मिली पिता की मौत की खबर, लौटना पड़ा स्वदेश

एशिया कप मैच के बीच में श्रीलंकाई प्लेयर को मिली पिता की...

IND vs OMA: आज एशिया कप में ओमान से भिड़ेगा भारत, चौके-छक्कों की होने वाली है बरसात

IND vs OMA: आज एशिया कप में ओमान से भिड़ेगा भारत, चौके-छक्कों...

गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी BCCI की बैठक! नए अध्यक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर

गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर होगी BCCI की बैठक! नए अध्यक्ष...