सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के संविधान मसौदे को दी मंज़ूरी, 4 हफ्ते में अपनाने का निर्देश

SC approves draft constitution of AIFF: सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ एआईएफएफ के संविधान के मसौदे को मंज़ूरी दी, फ़ुटबॉल संस्था को इसे चार हफ़्तों के भीतर आम सभा में अपनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाले एआईएफएफ के मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव को मान्यता दी। इसके साथ ही केवल एक वर्ष का कार्यकाल शेष होने के कारण नए चुनाव की संभावना से इनकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाले वर्तमान पदाधिकारियों के चुनाव को भी मान्यता दी और कहा कि नए चुनावों की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कार्यकारी समिति 2026 में होने वाले चुनावों तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है। एआईएफएफ संविधान का मामला 2017 से सर्वोच्च न्यायालय में है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया संविधान तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) एल. नागेश्वर राव ने 2023 में प्रस्तुत किया था। लेकिन संविधान पर अंतिम निर्णय तब से लंबित है।

फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने एआईएफएफ को पत्र लिखकर वार्निंग दी थी कि अगर 30 अक्टूबर तक उसके संविधान की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई तो उसे निलंबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर, 2025 को एआईएफएफ को निर्देश दिया था कि वह 2025-26 फुटबॉल सत्र, जिसमें सुपर कप और उसके नियंत्रण में आने वाली अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं, को समय पर शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इस कदम से भारतीय फुटबॉल के संचालन संबंधी गतिरोध में एक बड़ी सफलता मिली।

एफएसडीएल, जिसने दिसंबर 2010 के मास्टर राइट्स समझौते के तहत आईएसएल का प्रबंधन किया है, उसने एआईएफएफ के साथ एक सहमति प्रस्ताव के माध्यम से 8 दिसंबर, 2010 के मास्टर राइट्स समझौते के तहत अपने अनुबंधगत प्रथम बातचीत के अधिकार और मिलान के अधिकार को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते ने एआईएफएफ को खुली निविदा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।