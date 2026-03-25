AIMIM-AJUP गठबंधन पर ओवैसी और हुमायूं कबीर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी सीटों पर ममता बनर्जी को देंगे टक्कर

Asaduddin Owaisi and Humayun Kabir’s Press Conference : एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आम जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने बुधवार को कोलकाता में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एआईएमआईएम और एजेयूपी ने गठबंधन का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका गठबंधन पश्चिम बंगाल चुनाव में लगभग 182 से 192 उम्मीदवार के साथ चुनाव में उतरेगा।

एआईएमआईएम और आम जनता उन्नयन पार्टी की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हुमायूं कबीर ने कहा, “आज मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं। आम जनता, हमारी पार्टी और एआईएमआईएम के साथ मिलकर हम पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होने वाले चुनाव लड़ेंगे। हम लगभग 182 से 192 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। आज शाम 4 बजे, राज्य पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद, मैं उम्मीदवारों की घोषणा करूँगा, और ओवैसी साहब भी उन सीटों की घोषणा करेंगे जिन पर वे चुनाव लड़ेंगे।”

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हमारी पार्टी, AIMIM, अपने भाई हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि यह गठबंधन सफल हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी संख्या लगभग तय हो चुकी है; एक या दो सीटों पर अभी चर्चा चल रही है, जिन्हें जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा, और यह कोई बड़ी बात नहीं है।”

ओवैसी ने आगे कहा, “इस चुनाव में हमारा मुख्य प्रयास यह है कि इस राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से एक राजनीतिक नेतृत्व उभरे और मज़बूत बने। मेरा मानना ​​है कि उपलब्ध सरकारी आंकड़े—चाहे वे पश्चिम बंगाल सरकार के हों, भारत सरकार के, या NSSO के—यह दर्शाते हैं कि जिन राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पास कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं होता, वहां उनके सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास संकेतक काफी कमज़ोर होते हैं।”

AJUP के साथ गठबंधन के ऐलान करने के बाद ओवैसी ने कहा “डिप्टी CM तो बस छठी उंगली है, उसके पास कोई ताकत नहीं होती। हम CM पद के लिए लड़ेंगे।” उन्होंने कहा, “गठबंधन वोटों को बांटने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों की समानता के लिए है।” बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए AIMIM प्रमुख ने कहा, “TMC ने मुसलमानों के वोट तो ले लिए, लेकिन उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया; ईद पर नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं।”