Air Cooler :  गर्मी में AC जैसी मिलेगी ठंडक के लिए मिल रहे बेस्ट और सस्ते एयर कूलर , देंखे दमदार ऑप्शन    

Air Cooler : गर्मियों से राहत के लिए एयर कूलर सस्ता और बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। सीजन के शुरुआत होने के साथ कूलर की डिमांड भी बढ़ जाती है। इस वक्त नवरात्रि से लेकर ईद जैसे त्योहारों पर ई-कॉमर्स कंपनियां डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। आप भी इन्हीं का फायदा उठाकर अच्छा कूलर घर ला सकते हैं।

Orient Electric Air Cooler

लिस्ट में पहला नाम ओरिएंट कंपनी के Durachill 40 L Portable Air Cooler है, जो छोटे कमरों के लिए आइडियल च्वाइस है। आप इसे बेडरूम के लिए चुने सकते हैं। इसकी खासियत प्राइस है, अमेजन पर यह 10,990 के MRP रेट की बजाय 49% डिस्काउंट के साथ ₹5,599 में खरीदना का मौका मिल रहा है।

Baja Air Cooler For Home

बजाज कंपनी का PX97 Torque New 36L Personal एयर कूलर अमेजन पर 17 फीसदी के ऑफर संग ₹5,799 में उपलब्ध है, जबकि रियल प्राइस 6,990 है। यहां पर 204रु प्रतिमाह के हिसाब से नौ कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए मेन वेबसाइट देखें।

फीचर्स

3 साल की वारंटी

36 लीटर पानी की टंकी

30 फीट तक एयर फ्लो

एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स जो हवा साफ रखते हैं

टर्बो फैन टेक्नोलॉजी

3 स्पीड कंट्रोल सिस्टम

एडजस्टेबल एयर फ्लो

Symphony Ice Cube 27

Symphony एयर कूलर के क्षेत्र में भारत की सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक है और इसका Ice Cube 27 मॉडल काफी समय से बाजार में मौजूद है। यह कूलर खास तौर पर छोटे कमरे, बेडरूम और छोटे ऑफिस स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 27 लीटर का वॉटर टैंक दिया गया है।

Bajaj PX 97 Torque

अगर आप छोटे कमरे, स्टडी रूम या ऑफिस के लिए एयर कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Bajaj PX 97 Torque एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है. Bajaj लंबे समय से कूलिंग अप्लायंसेज के क्षेत्र में काम कर रहा है और इस मॉडल को खास तौर पर छोटे कमरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।