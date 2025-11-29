दिल्ली-NCR नहीं कम हो रहा Air Pollution , AQI पहुंचा 560 के पार, सांस लेना भी हुआ मुश्किल

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ्ने  के अलावा घटने का नाम नहीं  ले रहा है।  एक बार फिर दिल्ली NCR में   एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और अलग-अलग मॉनिटरिंग एजेंसियों के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, नोएडा में सुबह 7:47 बजे AQI 561 रिकॉर्ड किया गया, जो 'खतरनाक' कैटेगरी में आता है।एक नए एनालिसिस के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा है। इस एनालिसिस में 2015 से नवंबर 2025 तक 11 भारतीय शहरों के एयर क्वालिटी डेटा का आकलन किया गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- राहुल गांधी का एयर पॉल्यूशन पर बड़ा बयान, कहा- संसद में बहस करने की मांग

एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले एक दशक में किसी भी बड़े शहर ने अपने सालाना औसत में सुरक्षित AQI लेवल हासिल नहीं किया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि मौसम विज्ञान और भूगोल, खासकर इंडो-गैंगेटिक क्षेत्र में, सर्दियों में लगातार रहने वाले स्मॉग में योगदान दे रहे हैं।नालिसिस से यह भी पता चलता है कि अक्टूबर से बारिश की कमी और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने प्राकृतिक प्रदूषकों के फैलने में रुकावट डाली है, जिससे समय से पहले स्मॉग बनने की गति बढ़ गई है।

एक दशक लंबे डेटासेट से यह भी पता चलता है कि भारत की एयर पॉल्यूशन की समस्या राष्ट्रीय, लगातार और स्ट्रक्चरल बनी हुई है। यह शहरीकरण, ट्रैफिक, इंडस्ट्री और मौसम के कारणों से बढ़ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सिस्टमैटिक और साइंस-बेस्ड पॉलिसी प्रयासों की जरूरत है।

एनालिसिस की खास बातें

  • 2015 और 2025 के बीच, किसी भी बड़े भारतीय शहर में कभी भी सुरक्षित AQI लेवल रिकॉर्ड नहीं किया गया।
  • दिल्ली पूरे दशक में सबसे प्रदूषित शहर रहा, 2025 में भी AQI 180 के आसपास रहा।
  • लखनऊ, वाराणसी और अहमदाबाद जैसे उत्तरी शहरों में लगातार ज़्यादा और खराब AQI लेवल रिकॉर्ड किए गए।
  • कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में ठीक-ठाक, लेकिन फिर भी असुरक्षित AQI लेवल रिकॉर्ड किए गए।
  • मेट्रो शहरों में बेंगलुरु की हवा सबसे साफ़ थी, फिर भी इसका AQI ‘अच्छी’ कैटेगरी से ऊपर रहा।
  • 2020 के बाद कुछ शहरों में सुधार हुआ, लेकिन कोई भी अच्छी एयर क्वालिटी पाने के करीब नहीं आया।
  • 2025 में भी, पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट से दिल्ली की एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे यह साफ़ है कि लोकल प्रदूषण के सोर्स और मौसम की वजह से मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रहा है।

 

पढ़ें :- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल की मांग- एयर और वॉटर प्यूरीफ़ायर से GST तुरंत हटाए सरकार

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
